Egyre több terület zöldül be az Antarktiszi-félszigeten

Kutatók egy új ökoszisztéma kialakulásának kezdetét vélik felfedezni az Antarktiszi-félszigeten, miután az olvadó hóréteg alatt beindult az algavirágzás, zöldre festve így a táj egyes részeit, és megteremtve a táplálékforrást más élőlények számára.

A Guardian cikke szerint egy brit kutatócsapat vizsgálódik most a helyszínen, és úgy vélik, hogy ezek a virágzások egyre gyakoribbak lesznek egyre nagyobb területen a klímaváltozás miatt. Egy szerdán megjelent tanulmányuk szerint egyes területeken olyannyira sűrűn vannak jelen e egysejtű élőlények, hogy a világos zöld színű havas területeket már az űrből is látni.

Fotó: MATTHEW DAVEY/AFP

A kutatók hat éven át figyelték a félsziget algásodási folyamatait, most közölt térképük az első olyan munka, amely az egész területtel kapcsolatban kínál adatokat. A térkép alapján meg lehet majd becsülni azt a sebességet is, ahogy a szárazföld felszíne egyre inkább zöldül be, teret adva ezzel újfajta élőlények megjelenésének is. Mint a kutatók fogalmaznak, az algákat szinte azonnal követték apró gombaspórák és baktériumok is.

Eddig 1,9 négyzetkilométernyi területen jelentek meg zöld hóalgák. A legtöbb alga a félsziget északi része mellett fekvő kisebb szigeteken, ahol mértékét tekintve az egyik legerőteljesebb a felmelegedés a bolygón.

A kutatók szerint a jövőben további algásodásra lehet számítani a kontinensen. Az is kérdésként merül fel, hogy lehet-e ennek hatása a bolygó karbonháztartására, de ennek megválaszolásához szerintük további számítások és kutatások szükségesek.