Boris Johnson főtanácsadója most tényleg kihúzta a gyufát

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Hétfő délután gyakorlatilag a teljes brit közvélemény a képernyőhöz szegezve várt egy olyan sajtóeseményre, amilyenhez hasonlót még nem láthattak. Dominic Cummings, Boris Johnson miniszterelnök főtanácsadója állt a nyilvánosság elé az ügyben, ami napok óta mindennél jobban foglalkoztatja a briteket.

Cummingsról ugyanis kiderült, hogy megszegte a járványügyi előírásokat, amikor március végén 400 kilométert autózott lázas felesége és négyéves fiuk társaságában Londonból Durhambe, Cummings családjának birtokára. Mindezt akkor, amikor a kormány mindenkit arra szólított fel, hogy maradjon otthon.

A botrány felszította a egyébként is paprikás brit hangulatot. Cummingsra az utcán, háza mellett kiabáltak rá emberek, és a konzervatív pártból is többen szólították fel lemondásra. Püspökök sora nevezte elfogadhatatlannak, amit tett. És nemcsak a „liberális média”, hanem például a Daily Mail bulvárlap is páros lábbal szállt bele, amikor hétfőn Melyik bolygón élnek? főcímmel emlékezett meg a történetről a címlapon. A többes szám Cummings mellett Boris Johnson miniszterelnököt is jelentette, aki vasárnapi sajtótájékoztatóján még kiállt tanácsadója mellett, és azt mondta róla, törvényesen és felelősen viselkedett. Ez viszont nagyon kevés volt a kedélyek lenyugtatásához. Rengetegen vannak ugyanis, akik hónapok óta betartják az előírásokat, és nem látogatták meg a családjukat sem. Egy ilyen helyzetben a történet számukra arról szólt, hogy a befolyásos politikusokra egész más szabályok vonatkoznak.

A botrány akkorára nőtt, hogy Cummingsnak hétfőn nyilvánosság elé kellett állnia. Ami az ő esetében óriási fordulat. Cummings igazi háttérember: óriási hatása volt a Brexit-kampányban és Boris Johnson tavalyi választási győzelmében, és úgy tartják, hogy a kormányzati stáb legbefolyásosabb tagja azok közül, akinek nincs miniszteri posztja. Nyilatkozni viszont még alig hallhatták az emberek, szeret rejtőzködni, és legfeljebb néhány mondatot odavetni a rá várakozó újságíróknak.

Fotó: JONATHAN BRADY/AFP

A Downing Street 10 kertjében Cummings megerősítette: valóban elvitte feleségét és gyereküket szülei birtokára, de ezt felelős döntésnek tartja, mert feleségének ekkor már tünetei voltak, ő maga is megfertőződött, és attól tartott, ha mindketten súlyosan megbetegednek nem lesz, aki vigyázzon a gyerekükre, ezt Londonban ezt nem tudták volna megoldani. Azt mondta, kivételes helyzetben cselekedett.

Ami egyfelől igaz, saját életükben ez kivételes helyzet lehetett, másfelől viszont a legkevésbé sem volt az: emberek tömegei voltak hasonló helyzetben az utóbbi hónapokban, akik mégis betartották azt, amit a kormány előírt. Elmondása szerint szülők birtokán külön épületben laktak, nem érintkeztek velük, és ott tartózkodásuk alatt felesége, Mary Wakefield és ő maga is betegek voltak. Betegségükről egyébként áprilisban közös cikket is írtak a Spectator című lapba, igaz, abban nem említették meg, hogy mindez nem londoni otthonukban zajlott.



Cummings többszöri kérdésre sem akart bocsánatot kérni, azt pedig, hogy a példája gyengítheti a védekezés fontosságának üzenetét, és feldühített embereket, lényegében a média hibájának tartotta, mert szerinte sok valótlanság jelent meg róla.



Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Aztán ő maga is előállt egy elég meglepő magyarázattal a történet egyik elemére. Cummingst ugyanis nemcsak Durhamben, hanem az onnan ötven kilométerre lévő Barnard Castle-ban is látták, ahol egy kastély is van A Downing street 10 a hétvégén ezt az értesülést még tagadta. Cummings hétfőn megerősítette, hogy jártak ott, de nem akármiért: azért, mert betegsége miatt romlott a látása, és állítása szerint úgy akarták letesztelni, hogy elég jól lát-e, és később haza tudnának-e vezetni Londonba, hogy előbb elautóztak oda. Az egész családdal együtt, majd Barnard Castle-ben rövid időre meg is pihentek.

Cummings nem ajánlotta fel a lemondását, és azt mondta, a miniszterelnökön múlik, hogy továbbra is igényt tart-e a munkájára.