Zsidai Roy durván nekiment azoknak az éttermeknek, amelyek jótékonyságból főznek, mire az eddigi szövetségese tette helyre

Igencsak felkavarta az alaplevet Zsidai Roy Zoltán, Budapest egyik legnagyobb étterembirodalmának tulajdonosa egy, a Dining Guide-nak adott interjújával. A beszélgetésben Zsidai kívülről szemlélve nehezen érthető, csípős hangú támadást indított a vele együtt nagy bajban lévő többi vendéglátós ellen. Egész pontosan két, a koronavírus-járvány miatt előállt vendéglátós jelenség ellen.



Zsidai célkeresztjébe a házhozszállítás és a jótékony ételosztás került.

Az interjú elején a házhozszállításról kérdezik, amit Zsidai nyitásként károsnak nevez, leszögezi, hogy az ő helyei nem foglalkoznak ilyesmivel, majd utána hosszan, szenvedélyesen elemzi, hogy éttermi ételt kiszállítani miért rossz dolog, sőt az miért egyenesen “ősellensége” egy igazi étteremnek. Addig megy a szenvedélyességben, hogy az éttermi étkezést így jellemzi:

“Ez egy multidimenzionális élménycsomag, amelynek kulturális társadalmi aspektusai vannak, mindezt nem lehet házhoz szállítani.”

Ezek után zavaros fejtegetésbe kezd arról, hogy az egyszerűbb étkezdéket Nyugaton a járványtól függetlenül is lassan felfalják a házhozszállítók, majd rémisztő képet fest a baljós elnevezésű “sötét konyhákról”:

“Nyugaton már létező probléma, hogy úgynevezett dark kitchen-ekben főznek, az Über Eats és Wolt kiszolgálására. Kiváló szakácsokat hamis ígéretekkel csábítanak el, akik azután ablaktalan konténerekben, rossz körülmények között főznek rabszolgák módjára.”

Csakhogy a dark kitchen nem egészen azt jelenti, amit Zsiday megpróbál itt sugalmazni, a kifejezés pusztán annyit tesz angolul, hogy “kizárólag házhozszállítással foglalkozó, vendégtér nélküli étterem/konyha”. A dark jelző nem negatív jelentésű benne, ahogy mondjuk a magyar "fekete mosogató"-ban sem. A szakácsok pedig a világ legdrágább éttermében is ablaktalan helyiségekben főznek, hiszen az éttermi konyháknak jellemzően nincs ablakuk. És a dark kitchenek eleve tényleg inkább az egyszerűbb éttermek konkurensei, nem a Zsidai-szintű helyekéi.

Zsidai kirohanásában az a furcsa, hogy egyértelműen úgy hangzik, mintha a járvány és a vendéglátóhelyek bezárása miatt házhozszállításra átállt sorstársait kritizálná - hiszen az elején külön hangsúlyozza, hogy Ő úgy döntött, nem foglalkozik ilyesmivel - miközben az kívülállóként is világosnak tűnik, hogy a ma ezzel foglalkozó éttermek túlnyomó többsége valószínűleg nem jószántából, hanem a vírus miatt vágott ebbe bele. A dark kitchen-jelenségnek viszont tényleg a világon semmi köze sincs a vírushoz.

Ha ez a rész meglepő volt, az utána következő végképp az. Ezt Zsidai egy remekül idézhető, pesszimista állítással indítja, miszerint

“Megmenteni nem lehet a szektort, de nem mindegy, hogy a helyek 20 vagy 50 százaléka zár be.”

Utána azt fejtegeti, hogy a hazai gasztropiacot már a járvány előtt is a túlkínálat jellemezte és várható volt az újrarendeződés, amit a járvány most kikényszerített. Majd arról beszél, hogy a vendégeknek is van felelősségük, amennyiben most az étterembe, kocsmába, cukrászdába, kávéházba járással tudnak segíteni a kedvenc vendéglátósaikon.

Eddig ez világos gondolatmenet, Zsidai azonban ezen a ponton, látható logikai kapocs nélkül rátámad a jótékonykodó vendéglősökre:

“Azért is néztem tágra nyílt szemekkel azt a hullámot – amire sok étterem felült, mely során úgy tűnt, mintha az lenne a társadalmi elvárás, hogy az éttermek jótékonykodjanak. Pont az a szektor, amit a leggyorsabban és legmélyebben érintett a leállás, ahol a bevétel egyik napról a másikra a nullára zuhant. Ez olyan mentalitás, mint egy tékozló magyar nábobé, aki elkártyázza a vagyonát."

Majd ennél is tovább megy:

"Én egyenesen igazságtalannak éreztem ezt a jelenséget a korrekten gazdálkodó éttermekkel szemben. A leállást követően egyes éttermek egymásra licitálva kezdtek jótékonykodni."

Azt sajnos nem magyarázza meg, hogy egy korrektül gazdálkodó étteremnek miért okoz kárt, ha a konkurense a saját pénzéből egészségügyi dolgozóknak vagy rászorulóknak ingyen ételt főz.

A dolog annyira felkavarta a vendéglátós szakmát, hogy Zsidayt váratlan irányból tették helyre: Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke egy amúgy visszafogott hangvételű Facebook-posztban értetlenkedett a nyilatkozaton. Hamvas felidézett pár példát arra, hogy a járvány ideje alatt világ leghíresebb, sokcsillagos sztárséfjei is beálltak ingyen főzni vagy átlakították az éttermüket ingyenkonyhává. Zsidai kiszállításügyi beszólására azzal reagált, hogy

"Mindenki tudja, hogy ezek a kényszermegoldások azért jöttek létre, hogy az éttermek mentsék, ami és aki menthető, a házhozszállítás egyfajta szalmaszál volt, amelybe kapaszkodni lehetett."

Erre Zsidai a poszt kommentjei között azzal reagált, hogy

egyrészt elismerte, hogy igazából neki is van olyan étterme, ami most házhoz szállít, de ő szerinte "a valódi éttermek házhozszállításának létjogosultságát" kérdőjelezte meg.

másrészt az interjú szövegével szöges ellentétben azt állította, hogy "nem bíráltam azokat az éttermeket, melyek jótékonykodnak/jótékonykodtak". Pedig, mint bárki elolvashatja, a megjelent szöveg szerint valósággal a földbe döngölte őket és az interjút azóta sem igazíttatta helyre. Szerinte az interjúban ő "az éttermek belehajszolását a jótékonykodásba" bírálta, mivel véleménye szerint "ezzel sok étterem azelőtt csődbe megy, mielőtt újra gazdaságosan működhetne és a munkahelyeit ezzel hosszútávon megőrizhetné".

Zsidai válaszában utal arra is, hogy Hamvassal együtt csinálják a Bocuse d'Or Akadémiát, így még meglepőbb a nyilvános betámadás és csörte, hiszen maga az Akadémia is szervezett jótékony főzéseket.

(Ha eddig nem ismerted Zsidai Roy Zoltánt, Uj Péter ebben a 2013-as interjúban szedte ízekre, izzasztotta meg és mutatta be őt az olvasóinknak.)