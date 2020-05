Beperelte Putyint munkája elvesztése miatt a leváltott exkormányzó

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A Meduza közölt hosszabb portrét a sokat látott orosz közéletből is kiemelkedő ex-kormányzóról, Mihail Ignatievről. Ignatiev januárig volt Csuvasföld kormányzója, és menesztéséhez két botrány is nagyban hozzájárulhatott: egyrészt egyszer arról beszélt, hogy el kell törölni a színről azokat az újságírókat, akik kedvezően írnak a nyugati országokról, egy másik alkalommal pedig azzal alázott meg egy tűzoltót, hogy az általa átadott új tűzoltóautó kulcsaiért ugrania kellett.

Ignatiev a menesztését a jelek szerint nehezen viselte, ugyanis ő lett az első olyan orosz közszolga, aki beperelte az őt leváltó elnököt, azaz Vlagyimir Putyint a posztja elvesztése miatt.

Az orosz legfelsőbb bíróság elé május 20-án került be Ignatiev keresete, és erről elvileg Putyin hivatala is értesítést kapott. Ignatiev többek között egyszeri anyagi kárpótlást vár a menesztése miatt, illetve jogi úton érné el azt is, hogy élete végéig járjon neki a kormányzói fizetése 75 százaléka. Ez utóbbi tétel járni szokott azoknak a exkormányzóknak, akik kitöltötték a ciklusukat.

A bíróság elé június 30-án kerülhet az ügy. A lap szerint a Kreml nem volt hajlandó foglalkozni a nyilvánosság előtt a keresettel, az elnöki palota szóvivője szerint ez nem egy jelentős ügy a számukra.

Nem szólalt meg az ügyben Ignatiev sem, de ennek még prózaibb okai vannak:

kettős tüdőgyulladással fekszik kórházban, és korábbi hírek szerint annyira súlyos az állapota, hogy volt időszak, amikor gépek segítségével tartották életben.

Ignatiev 2010-ben lett Csuvasföld kormányzója, előtte nyolc éven át volt a tartomány mezőgazdasági minisztere. Kinevezése akkor sokakat meglepett, mivel nem számított befolyásos szereplőnek a helyi politikában, de Moszkva épp azért is dönthetett mellette, mert a cél a helyi erős kormányzó hatalmának megtörése volt. A Medzua cikke szerint Ignatiev hamar beletanult a szerepébe, és elkötelezett putyinista lett. Kisebb botrányok azért tarkították a karrierjét, például kiderült, hogy titkos szaunát építettet a kormányzói épületbe. Végül megtarthatta posztját a 2015-ös választásokon is, annak ellenére, hogy Putyin pártjának egy magasabb rangú politikusa szerint sokaknak nem tetszett, hogy Ignatiev nem tud jól oroszul és túlságosan különc. Mindenesetre 2015-ben az összes komolyabban vehető helyi jelölt zsíros állásajánlatokat kapott, így végül nem indultak el a posztért, Ignatiev pedig nyerni tudott.

2020 januárjában tört ki az egyik legkomolyabb botránya, amikor a nyugati országokat dicsérő újságírók és bloggerek eltörléséről beszélt. Pár nappal később elnézést kér, mint mondta, pontatlanul fogalmazott. Ez amúgy egyáltalán nem kizárt, még egy helyi jogvédő szervezet vezetője is arról beszélt a lapnak, hogy a csuvas anyanyelvű Ignatiev nem tud elég jól oroszul, és rossz kifejezést választhatott. Aztán egy héttel később jött a tűzoltó megalázása, ami már Moszkvában is többeknek sok volt. Ignatiev szerint csak egy régi barátját ugratta, de ekkor már mindegy volt: a hónap végén kizárták az Egységes Oroszország pártból, majd két nappal később Putyin leváltotta.

Ignatiev azóta nem sokat szerepelt a nyilvánosság előtt. A beszámolók szerint egyszer megpróbált bejutni utódja irodájába, hogy tárgyaljanak, de még a kormányzóság épületébe sem engedték be. Egykori adminisztrációjának tagjai sem kapnak munkát január óta.

A lapnak számos forrás, köztük Ignatiev kritikusai is elismeréssel beszéltek a perről, amit indított. A legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij által képviselt mozgalom helyi irodájának vezetője, Semjon Kocskin szerint még Ignatiev ellenfelei is elismerik, hogy ez egy „tökös” lépés volt. Azonban a helyi források szerint ez a per jó eséllyel nem lesz annyira konfrontatív, mint elsőre hangzik, és Ignatiev élete végéig azt fogja gondolni, hogy helyi ellenségei fúrták meg a helyzetét Putyinnál.

A helyi politikai életet ismerők szerint amúgy Ignatiev számára az utolsó cseppet az jelenthette, amikor az őt követő megbízott kormányzó, Oleg Nikolajev nyilvánosan az előző vezetés munkáját kezdte becsmérelni.

Egy politikai elemző pedig arról beszélt a lapnak, hogy a pereskedés az orosz politikai élet rendszerszintű hibáit is megmutatja: még a magas pozíciókat betöltők között is sokakat zavarhat, hogy ennyire kézivezérelt az orosz politika, nincsenek egységes szabályok, és valakit úgy meneszthet Putyin, hogy közben mások hasonló vagy súlyosabb hibákat követnek el, következmények nélkül.

Ignatiev a tizenegyedik kormányzó, akit Putyin a bizalom elvesztésére hivatkozva leváltott, de az első, aki bíróság elé viszi a dolgot. Borisz Jelcint annak idején két leváltott kormányzó is beperelte, igaz, akkor a menesztésnek nem a bizalomvesztés volt az oka. Egyikük nyert is a bíróságon, de az ítéletet sosem hajtották végre.

Jogi szakértők szerint mindenesetre Ignatiev teljesen kizárt, hogy nyerhessen, hiszen a bíróságnak azt kéne mérlegelnie, hogy Putyin tényleg elvesztette-e a bizalmát a volt kormányzóban, ami persze teljes képtelenség.