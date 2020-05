Taylor Swift a fehér felsőbbrendűség tüzének szításával vádolta meg Trumpot

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A világ egyik legnépszerűbb énekesnője, Taylor Swift elég ritkán szokott a nyilvánosság előtt politikai kérdésekben megnyilvánulni, de a minneapolis-i események, illetve az arra adott elnöki reakció most áttört egy gátat: Swift arról írt a 86 millió követővel rendelkező Instagram-oldalán, hogy Donald Trump a fehér felsőbbrendűség és a rasszizmus tüzeit szította elnöksége alatt, írja a Guardian.

Fotó: Frazer Harrison/AFP

Trump ugyanis még csütörtökön egy posztjában azt írta, hogy amikor a fosztogatások megindulnak, a lövöldözés is megkezdődik (“when the looting starts, the shooting starts.”). A Twitter ezt a posztot meg is jelölte, jelezve, hogy az amerikai elnök bejegyzése sérti a közösségi oldal alapelveit, mivel az erőszakot éltette benne. Mint írtuk is akkor, ugyan nem valószínű, hogy Trump bármiféle történelmi kontextussal tisztában lett volna, de az általa idézett mondatot 1967-ben a miami rendőrfőnök, Walter Headley használta, amikor ezzel fenyegette meg a helyieket, akik felháborodtak azon, hogy a miami rendőrség lelógatott egy fekete tinédzsert a hídról.

Erre válaszul Swift arra kérdezett rá, hogy miután Trump egész elnöksége során a fehér felsőbbrendűség és a rasszizmus tüzeit szította, hogy van még mindig képe erkölcsi magaslatokból beszélni, közvetlenül azelőtt, hogy erőszakkal fenyegetne. Majd hozzátette, hogy novemberben le fogják váltani Trumpot.

Swift sokáig szinte egyáltalán nem szólalt meg politikai kérdésekben, némi változást ebben az hozott, amikor támogatásáról biztosította a helyi demokrata szenátorjelöltet, Phil Bredesenet még 2018-ban. 2019-ben aztán egy interjúban beszélt arról, hogy kiábrándult az Egyesült Államokból, illetve Trump elnökségéből, amit leginkább egy autokráciának tekint.

Trump Twitter-posztja hatalmas felháborodást váltott ki. Azóta az amerikai elnök egy sajtótájékoztatón már visszafogottabban fogalmazott, arról beszélt, hogy szörnyű, ami Floyddal történt, és ilyesmi nem fordulhat elő még egyszer. Majd hozzátette, hogy nem engedhetik meg, hogy a törvénnyel szembehelyezkedők anarchiába és káoszba süllyesszék Minneapolist. Hozzáfűzte, nem megengedhető az sem, hogy a fosztogatók kiszorítsák a békés tüntetőket.