Amerika-szerte terjednek a tüntetések George Floyd halála miatt

Harmadik napja tartanak a zavargások az amerikai Minneapolis városában, amik egy rendőrök által meggyilkolt fekete férfi halála miatt törtek ki, és egyelőre egyáltalán nem csillapodnak a kedélyek: csütörtök éjjel a tiltakozók felgyújtottak egy rendőrőrsöt is, ahonnan nem sokkal korábban ki kellett menekülnie a rendőröknek.

Fotó: Steel Brooks/Anadolu Agency via AFP

A történtekkel kapcsolatban megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki gyakorlatilag gengsztereknek nevezte a tiltakozókat, és felvetette, hogy beküldheti a Nemzeti Gárdát. Trump beszólt a város polgármesterének, Jacob Frey-nek is, akit gyengének nevezett. Twitter-posztjában hozzátette azt is, hogy amikor a fosztogatások megindulnak, a lövöldözés is megkezdődik (“when the looting starts, the shooting starts.”). A Twitter ezt a posztot azóta megjelölte, jelezve, hogy az amerikai elnök bejegyzése sérti a közösségi oldal alapelveit, mivel az erőszakot éltette benne, ami miatt várhatóan tovább fog éleződni a konfliktus az elnök és a mikroblog-szolgáltató között.

Bár kevéssé valószínű, hogy Trump bármiféle történelmi kontextussal tisztában lett volna, de azóta kiderült, hogy az általa idézett mondatot 1967-ben a miami rendőrfőnök, Walter Headley használta, amikor ezzel fenyegette meg a helyieket, akik felháborodtak azon, hogy a miami rendőrség lelógatott egy fekete tinédzsert a hídról.

A zavargásokat George Floyd halála váltotta ki: szerdán részletesen is írtunk arról, hogy a fekete férfi egy rendőrségi „intézkedés” idején halt meg, és több videó is készült arról, ahogy a földre tepert Floyd nyakán egy rendőr térdel perceken keresztül. Floyd többször is elmondta, hogy nem kap levegőt, de a rendőr, Derek Chauvin ennek ellenére sem szállt le a nyakáról.

A tiltakozások az első két este is okoztak már kemény jeleneteket, szerdán egy ember meg is halt, melynek körülményeit még mindig vizsgálják, és csütörtökön napközben is zajlottak már tüntetések, illetve fosztogatások is, de a legsúlyosabb események éjjel jöttek el: sokan gyülekeztek a minneapolisi 3. számú rendőrőrs épülete előtt, és a beszámolók szerint a helyzet akkor fajult el, amikor kiderült, hogy az ügyészség még nem döntötte el, hogy vádat emeljen-e a rendőr ellen. Ekkor többen tárgyakkal kezdték el dobálni a rendőröket, és a helyzet olyan gyorsan eszkalálódott, hogy végül a város polgármestere a rendőrök kimenekítését rendelte el.

Minnesota állam kormányzója közben a nemzeti gárda 500 tagját vezényelte a városba, illetve a szomszédos St. Paul-ba. Tim Walz elmondta, hogy támogatja a békés tüntetéseket, de sajnálatosan egyesek olyan jogsértő és veszélyes cselekedetekbe fogtak, amely veszélyezteti a békés tüntetők és a többi városi polgár biztonságát.



Csütörtökön már több amerikai városban is tüntettek a rendőri rasszizmus és erőszak ellen, Kentuckyban lövöldözés is kitört, Ohióban pedig a tüntetők egy csoportja megpróbált bejutni a helyi törvényhozás épületébe. New Yorkban több mint 40 tüntetőt vettek őrizetbe csütörtök éjjel: a városban több százan vonultak fel a rendőri erőszak ellen tiltakozva. Denverben pedig egy autó hajtott a tüntetők közé, amiről sokaknak a 2017-ben, Charlottesville-ben történtek jutott eszükbe, de itt most nem lett halálos áldozata a gázolásnak.

A tüntetések visszatérő jelszava az „I can't breath”, azaz „Nem kapok levegőt” mondat volt, amit halála előtt Floyd is mondott, és amit 2014-ben az az Eric Garner is mondott, akin letartóztatásakor fojtófogást alkalmaztak a rendőrök, és életét vesztette A mondata ezután lett a Black Lives Matter-mozgalom egyik jelmondata.

Fotó: SCOTT OLSON/AFP

Az amerikai igazságügyi minisztérium és az FBI korábban azt közölte, hogy bűnügyi nyomozást indítottak és kiemelt ügyként kezelik Floyd halálát. Chauvint, illetve a másik három rendőrt, akik a felvételek alapján csak szótlanul álltak, míg társuk megöli a letepert férfit, már kirúgták az állásukból.

Csütörtökön derült ki az is, hogy Floyd, illetve az őt meggyilkoló Chauvin ugyanabban a klubban dolgoztak biztonsági őrként: Chauvin 17 éven át dolgozott ott alkalmanként a rendőri munkája mellett, és a kinti biztosításért felelt, míg Floyd tavaly a benti biztonságiak egyike volt, de azt a hely volt tulaja nem tudta megmondani, hogy ismerték-e egymást személyesen.