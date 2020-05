Minneapolis lángokban

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Eldurvultak a zavargások Minneapolisban szerda este, miután kedden egy rendőr intézkedés közben megölt egy fekete férfit, az esetről pedig videó is készült. Szerdán egy ember meghalt, épületek égtek le, üzleteket fosztottak ki, a minnesotai kormányzó pedig bejelentette, behívják az állami rendőrséget a városba.

Fotó: KEREM YUCEL/AFP

A kedden megjelent videó az egyik legbrutálisabb azok közül, amik az elmúlt években nyilvánosságra kerültek a rendőri erőszakról.

Egy George Floyd nevű fekete férfira kihívták a rendőrséget, mert hamis pénzzel fizetett. A rendőrök letartóztatták, és elmondásuk szerint valamilyen szer hatása alatt állt, és ellenállt az intézkedésnek. (Azóta megjelentek olyan hírek is, hogy még ez sem igaz, nem állt ellen.) A videón már az látszik, hogy a férfi a földön fekszik, egy fehér rendőr, Derek Chauvin pedig a nyakán térdel hét percen keresztül. Floyd közben többször szól, hogy nem kap levegőt, Chauvin ennek ellenére nem engedi el, három másik rendőr pedig nézi. Floyd végül már nem tud többször szólni. A kórházban halt meg. Mindez nappal történt a nyílt utcán, és a rendőröket az sem zavarta, hogy közben filmezik őket.

Fotó: KEREM YUCEL/AFP

Az ügyben szereplő négy rendőrt azonnal kirúgták, de egyelőre nem tartóztatták le őket: Jacob Frey minneapolisi polgármester szerda este, a zavargások kitörése előtt nyilatkozott arról, hogy nem érti, miért nincsenek még őrizetben. Az ügyben FBI-vizsgálat indul.

A tiltakozások már kedd este elkezdődtek, és már akkor is voltak összecsapások tiltakozók és a rendőrök között. Szerda estére az események sokkal jobban eldurvultak. A tiltakozók megtámadták az érintett kerületi rendőrörsöt, kifosztottak több boltot, barikádokat emeltek az utcán, és épületeket gyújtottak fel. A rendőrség könnygázt és gumilövedéket vetett be. Egy ember meghalt, egyelőre nem tisztázott, hogyan, de a hírek szerint egy zálogbolt tulajdonosa lőtte le. Más boltok előtt is lehetett keményen felfegyverzett embereket lehetett látni, akik azt mondták, ők védekeznek a fosztogatás ellen.

Fotó: KEREM YUCEL/AFP

Mindez egy progresszív nagyvárosban történik, aminek fekete rendőrfőnöke, Medaria Arradondo azzal lépett hivatalba, hogy javítani fogja a rendőrség és a fekete közösség kapcsolatát. Korábban Arradondo maga is beperelte az előző vezetést mert szerinte tolerálták a rasszizmust. Minneapolis lakosságának 20 százaléka fekete, de a rendőrségi adatok szerint ennél sokkal nagyobb arányban vannak a letartóztatottak között, a rendőri lövöldözések áldozatainak pedig 60 százaléka fekete.



Fotó: Stephen Maturen/AFP

Minnesota államban történt 2016-ban a feketék elleni rendőri erőszak másik ikonikussá vált esete, Philando Castile, aki igazoltatáskor az irataiért nyúlt a kesztyűtartóba, de a rendőr azt hitte, fegyvert fog, ezért lelőtte. Arról is készült videó. George Floyd utolsó szavai („nem kapok levegőt”) pedig felidézték Eric Garner esetét: a fekete férfi 2014-ben letartóztatás közben halt meg, miután fojtófogást alkalmaztak rajta, és többször elmondta, hogy nem kap levegőt. A „nem kapok levegőt” ezután Black Lives Matter-tüntetések egyik jelmondata lett. Az elmúlt hetekben pedig egy georgiai eset váltott ki óriási felháborodást: akkor egy fekete futót, Ahmaud Arberyt lőtt agyon egy volt rendőr és fia, arról is készült videó. (Star Tribine, New York Times, New Yorker)