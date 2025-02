Gyurcsány: Orbán megérkezett a pokol tornácára

Amit eddig láttunk, az kutyafüle volt, visszatérhetnek a huszadik század rémei.

A magyar miniszterelnök megérkezett a pokol tornácára.

A magyar kormány a nagyvállalatokkal összefogva olyan világot teremtett, ahol politikai és állampolgári értelemben is kiszolgáltatottak vagyunk.

Betiltani egy felvonulást könnyű dolog, működő rendszereket kéne létrehozni.

Donald Trump egy felelőtlen áruló.

Gyurcsány Ferenc évet értékelt, a pártját 10 százalék alá küldő Magyar Péterre csak homályosan utalt.

Tavaly ilyenkor Gyurcsány Ferenc évértékelő beszéde alapján még úgy érezhette, van esélye a kegyelmi botrány miatti elégedetlenségből politikai tőkét kovácsolni pártjának – a kormányról azt mondta, megbukott a kegyelmi botrányba. Az orbáni klerikalizmusról beszélt, arról, hogy a kormány kereszténybarát politikája végül is keresztényellenes, amikor az emberek hitét és az egyházat politikai bunkósbotként használja fel. A volt miniszterelnök a teljes Orbán-rendszer polgári ellenzékeként határozta meg pártját, és hosszasan ostorozta a kormányt a kegyelmi botrány miatt.

Csakhogy négy hónappal később, az európai parlamenti választásokon világossá vált, hogy a régi ellenzéki pártokkal együtt a Demokratikus Koalíció támogatottsága is erősen bezuhant. A Dobrev Klára által vezetett DK-MSZP-Párbeszéd listáról a szavazatok 10 százalékával mindössze két fő jutott be az EP-be, míg az újonnan alakult Tisza Párt Magyar Péter vezetésével 33 százalékkal hét mandátumot szerzett - kettővel többet, mint amennyit a DK korábban magáénak tudhatott.

A DK-t azóta a közvéleménykutatások átlagosan nagyjából 5 és 9 százalék között mérik, ami elég látványos visszaesés ahhoz képest, hogy a Tisza megjelenése előtt még a teljes ellenzéki oldal bekebelezésére készült. Gyurcsány egy éve azt mondta, a győzelem receptje az ellenzékiek közötti összefogás, az ellenzék leváltásának álma pedig csak vereséget eredményezhet.

Amit eddig láttunk, az kutyafüle

A most januárban a pártja élére 97 százalékos támogatottsággal újraválasztott Gyurcsány idei beszédét azzal indította, hogy Orbán Viktor szombati évértékelőjét elemezte:

„A Titanic süllyed, a kapitány italt rendel és zenét a nagyérdemű vendégeknek, gondolhatta sok ember tegnap, ha volt lelkiereje és bátorsága belenézni az évértékelőjébe” – mondta Gyurcsány, aki szerint a következő évben „olyan rettenet vár ránk, amivel nem találkoztunk az elmúlt hetven évben”. Azzal folytatta, hogy olyan „konfliktusokkal és szereplőkkel fogunk szembetalálkozni”, amiktől elszoktunk. A DK elnöke 1945, 1953 vagy éppen a kubai rakétaválság rémeit látja megérkezni. „Amit eddig láttunk, az kutyafüle ahhoz képest, ami most vár ránk.”

„Fantasztikus év lesz? Ugyan kérem!”

Gyurcsányék „egy fáradt, lecsúszott országot” látnak, „melynek vezetője nagy pályás politikai gazembernek állt”, akit beengedtek a nagyok ajtaján. „Azt hiszi, hogy valahova érkezett. Érkezett... a pokol tornácára.” Szerinte a miniszterelnök meg se próbál jobb életet teremteni a magyar emberek számára. Az exminiszter arról beszélt, hogy Magyarország régiós szinten is le van maradva. „Egy valamiben bajnokok vagyunk, inflációban” – mondta, majd hozzátette, hogy a nyugdíjasok általában vásárolt termékei átlagosan 13 százalékkal inflálódtak, miközben a nyugdíjakat mindössze 3 százalékkal emelték.

photo_camera Gyurcsány a gáton. Fotó: Gyurcsány Ferenc/Facebook

Gyurcsány szerint Orbán családbarátnak vallja magát. „Vajon ennek az lett az eredménye, hogy nálunk születik a legtöbb gyerek? Nem!” – mondta Gyurcsány, aki találós kérdéssel fordult a tömeghez: „Mennyi született Gyurcsány környékén? Majdnem 100 ezer, 94-5 ezer. Azaz amikor nálunk 10 gyerek született, itt 8. (...) Emberemlékezet óta nem született ilyen kevés gyerek.” Azzal folytatta a találós kérdéseket, hogy Gyurcsány alatt nagyjából háromszor annyi lakás épült, mint Orbán alatt, hogy az elmúlt két évben a kkv-k száma is jelentősen csökkent, és hogy világbajnokok vagyunk az adófajták számában.

Gyurcsány szerint a kormányzás igazi teljesítménye az lenne, ha a kórházakban lennének orvosok, ha lennének magyar és angol tanárok is és ha a gyerekek 30 éves korukban el tudnának költözni. „Ez kormányzati teljesítmény, amikor át kell alakítani nagy rendszereket, hogy működjenek. Ez nem sikerül neki. Minden, amit bejelent, az egy aláírással elintézhető történet.” Azt sem tartja nagy kormányzati teljesítménynek, hogy valaki betiltja a Prideot. „Egy sor, meg egy aláírás, meg egy dátum. Azért megjegyezném, aki a szabad szerelem ellen küzd, az nem saját hazáját, hanem saját lelke egészségesnek hitt elfajzottságát védi.”

Itt Gyurcsány megjegyezte, hogy a beszéd ezen pontjáig sok újat nem tudtunk meg, mert 2010 óta ugyanezt mondja. „Nem változott a véleményünk. Egy rossz ízlésű, erőszakos, korrupt embernek tartjuk a kormányfőt” – mondta, és a korábbi DK-s beszédek alapján itt lett volna az ideje, hogy kritizálja Magyar Pétert a fideszes múltja miatt, de ez végül nem történt meg. Cserébe megismételte, hogy nekik nem pusztán a rossz kormányzással van bajuk, hanem azzal az illiberális rendszerrel, amelyet Orbán kiépített.

All in lesz a vége

„Van, aki a hatalmi igényből vezeti le a politikáját, és a hatalmi igényeit kiszolgáló politikából fog majd következni, hogy milyen értékeket kell majd magáénak vallania és képviselnie” – ilyen szerinte Orbán és a Fidesz, velük szemben pedig a DK másféle: „Van, aki az általa hitt, vallott értékekből vezeti le a politikáját, és attól függ, hogy ezt a politikát hányan fogadják el sajátjukként. Ebből vagy lesz közfelhatalmazás vagy nem.”

photo_camera Gyurcsány a pult mögött. Fotó: Bankó Gábor/444

„Joggal feltételeztük, hogy nincs borzasztóbb ember itt a nyugati világban kormány közelében, sőt a kormány központjában, mint a mi kormányfőnk. Hát kiderült, hogy van: ez a Trump nevű” - mondta Gyurcsány, árulónak és felelőtlennek nevezve az amerikai kormányfőt. „Ez az adminisztráció még a vesztünket okozhatja.” Gyurcsány szerint eddig a világ úgy működött, hogy mindenki olyan megoldásokat keresett, ami mindkét félnek legalább valamennyire jó. „Orbán is, és most eggyel nagyobb pályán Trump is szakított ezzel. »I am the first.« De ha mindenki első akar lenni, azt a meccset le kell játszani. (...) Ebből előbb-utóbb konfliktus van, (...) akkor emelik a téteket, és all in van a végén. Ez tudják, hogy mit jelent.”

Tech nácik

„Létrejött egy szövetség az Orbán-Trump-féle balhégenerátorok és a leggazdagabb cégek és emberek világa között. Ez egy új minőségű szövetség, és ha valakinek az jut az eszébe, hogy ezek a felkapaszkodott tech nácik kiket támogatnak, hogyan próbálnak beavatkozni, és milyen politikai arcéllel más nemzetek politikájába”, akkor Gyurcsány szerint nem véletlenül juthat az eszébe a II. világháború előtti időszak. Szerinte világszinten is létrejött a politikai szélsőjobb és az üzleti gigászok szövetsége.

Elon Muskra utalva azt mondta, hogy a technológiai piacvezetők „ellenőrizni kívánják a politikai hatalmat, uralni a nemzeteket, felszámolni a demokráciát”. Az igazi probléma szerinte több, mint hogy ez a „csávó [mármint Orbán] nem tud kormányozni”, az igazi probléma az, hogy „átállt a rosszak oldalára és akarva akaratlanul bennünket is magával visz. Azt kell mondani, hogy mi oda nem akarunk menni.”

Gazdagok

Ezután Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort, valamint a bankokat kritizálta, amik az átlagos embereken nyerészkednek. Mikor pedig a DK a nyerészkedést szóvá teszi, „akkor azt mondják, hogy nem akarnak olyan világot, ahol a politika közel áll a bankhoz. Hogy a zsibbadás álljon bele a térdkalácsukba. Amikor Mészáros meg Csányi ott gazsulál Orbánnal, akkor jó a politika mi?” Kritizálta a bankokat azért is, mert az inflációval párhuzamosan megnövelték a költségeket, miközben a fizetések nem növekedtek. Szerinte három nagy bank uralja a magyar piacot, amelyek „bármit csinálnak, mi nem tehetünk semmit”.

photo_camera Gyurcsány utat mutat. Fotó: Bankó Gábor/444

Gyurcsány elmondta, hogy nem a piac és a verseny ellen van, de szerinte ezek jelenleg amúgy sem tisztességesen működnek. A végrehajtók és a szolgáltatók is megkapták a magukét: „Nincs ember Magyarországon, aki kibogozná egy normál villanyszámlának a tartalmát.” Gyurcsány szerint amíg el voltak foglalva Orbánnal, addig a miniszterelnök egy olyan világot teremtett, ahol politikai és állampolgári értelemben is „kiszolgáltatottak vagyunk”, ezért a DK szemben áll az Orbánnal szövetséges a vállalati világgal is.

Gyurcsány elmondta, hogy továbbra is képviselik azokat a szakpolitikai irányelveket, melyeket az árnyékkormány dolgozott ki. Szerinte új szabályozásra van szükség a szolgáltatók esetében, hogy ne módosíthassák egyoldalúan az üzletkötési szerződéseket, és „szét kell rúgni a teljes banki követeléskezelés rendszerét”. A közszolgáltatások javítását, és a hálózati alapdíjak felszámolását tűzte ki célul.