Keir Starmer az eddigi legnagyobb szankciócsomagot jelenti be Moszkva ellen

A konfliktus kezdete óta a legnagyobb szankciócsomagot vezeti be az Egyesült Királyság Moszkva ellen – várhatóan ezt még vasárnap bejelenti Keir Starmer brit miniszterelnök. A munkáspárti kormányfő ezzel az első jelentős szereplő a világpolitikában, aki megpróbál ellentartani az elmúlt hetekben egyre közeledő amerikai-orosz kapcsolatoknak. Starmer szombaton beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akinek azt mondta: „Ukrajna szuverenitásának megőrzése elengedhetetlen Oroszország jövőbeli agressziójának elrettentéséhez”. A Downing Street tájékoztatása szerint a miniszterelnök ugyanezeket a határozott üzeneteket fogja közvetíteni a Trumppal való csütörtöki fehér házi találkozóján. Várhatóan azt is elmondja majd Trumpnak, hogy az Egyesült Királyság a bruttó hazai termék 2,5%-ára emeli védelmi kiadásait, összhangban a Munkáspárt választási programjával.

Az Egyesült Királyság továbbra is elkötelezett évi 3 milliárd font katonai támogatás nyújtása mellett Ukrajnának, és szükség esetén kész brit csapatokat biztosítani békefenntartó erőkként. Starmer hangsúlyozta, hogy “semmi nem történhet Ukrajnával kapcsolatban Ukrajna nélkül”. A jövő csütörtöki találkozó várhatóan Starmer diplomáciai és tárgyalási képességeinek eddigi legnagyobb próbatétele lesz miniszterelnöksége során, hiszen úgy igyekszik fenntartani a jó kapcsolatokat Trumppal, hogy közben határozottan áll ki Ukrajna mellett is.

