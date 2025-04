Barbie baba készült LeBron Jamesből

A Mattel bejelentette, hogy minden idők legeredményesebb NBA-játékosából, LeBron Jamesből készült Barbie babát dob piacra, írja a BBC. Ezzel ő az első profi férfi sportoló, akiből Ken lett.

„Izgatottan mutatjuk be a rajongóknak Ken egy új oldalát” – mondta Krista Berger, a Mattel Barbie-részlegének alelnöke. Azt mondta, hogy a baba Jamest mint példaképet ünnepli, kiemelve azt, hogyan képes kulturális határokon átnyúlva pozitív példát mutatni a következő generációnak.

A baba a Los Angeles Lakers kosárlabdázóját ábrázolja meccs előtti öltözetében, és különlegessége, hogy a megszokottnál magasabb, egy hüvelykkel - körülbelül 2,5 centiméterrel - nagyobb, mint az átlagos Ken baba. A dzsekin az „LJ” monogram mellett egy korona és a 23-as szám – James mezszáma – is megjelenik. A hátulján nagybetűkkel olvasható a név, alatta pedig a felirat: „Just a kid from Akron” – utalva arra, hogy Ohio állam Akron városában született. A kabát alatt a baba egy „We Are Family” (Egy család vagyunk) feliratú pólót visel, ez a James által létrehozott alapítvány neve. A figura mellé jár egy kosárlabda, egy fejhallgató és egy sportcipő is.

A négyszeres NBA-bajnok, kétszeres olimpiai aranyérmes és rekordpontszerző James szerint a „Kenbassador” (Ken nagykövet) cím különleges, mert többről szól, mint a kosárlabda.

„Ez egy lehetőség arra, hogy elismerjük a példaképek erejét, akik önbizalmat adnak, álmokat ébresztenek, és megmutatják a gyerekeknek: ők is képesek elérni nagy dolgokat.”

Bár a márka korábban már tisztelgett olyan sportolónők előtt, mint Serena Williams, Naomi Osaka vagy Megan Rapinoe, LeBron James az első férfi sportoló – sőt, az első olyan férfi, aki nem a szórakoztatóiparból érkezik –, akit ilyen módon ismertek el.