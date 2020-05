Újságírókat is megtámadtak az amerikai tüntetéseken

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Az Egyesült Államokban több nagyvárosban is zavargások törtek ki, miután Minneapolisban egy rendőri intézkedés közben, feltehetően rendőri túlkapás következtében meghalt a fekete bőrű George Floyd. Többfelé is kijárási tilalmat vezettek be, amit szombaton már szokatlan szigorral ellenőriztek a rendőrök, a közösségi médiában terjedő videók alapján az sem volt példa nélküli, hogy olyan emberekre lőttek festékgránátot, akik a saját verandájukról követték az utcai eseményeket.

Ezzel párhuzamosan a sajtóra is lecsaptak, pénteken például élő adásban bilincseltek meg egy riportert, szombaton pedig több nagyvárosban is újságírókra nyitottak tüzet a rendőrök tömegoszlatásra használt fegyverekkel. Minneapolsban egy szabadúszó fotósként is dolgozó aktivistának, a 37 éves Linda Tiradónak kilőtték a szemét - írja a New York Times.

Fotó: Linda Tirado

A Kentucky állambeli Louisville-ben egy tévériporterre élő adásban kezdett lőni egy rendőr gumilövedékkel.

A washingtoni Fehér Ház közelében nem rendőrök, hanem tüntetők támadtak rá a hagyományosan Trump elnökkel szimpatizáló Fox News tudósítójára, elvették a mikrofonját, és azzal ütötték.

Atlantában a tüntetőn betörtek a CNN helyi központjába, és megrongálták az épületet.

Szintén Minneapolisban gumilövedékkel találták el a rendőrök a Reuters operatőrét is.