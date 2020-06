A Zoom letiltotta egy amerikai jogvédő szervezet fiókját, mert a Tienanmen téri mészárlásról videokonferenciáztak

A Zoom egy időre letiltotta, majd a hír nyilvánosságra kerülése után visszaállította egy amerikai központú, de Kínai fókuszú jogvédő csoport, a Humanitarian China Zoom-fiókját, írja a Guardian. A Humanitarian China a Tienanmen téri vérengzés 31. évfordulóján szervezett videokonferenciát, melyre több mint 250 embert hívtak meg, köztük sok Kínában élő vendéget is.

A Zoom a letiltást a csoportnak nem indokolta, a hír nyilvánosságra kerülése után pedig azzal érvelt, hogy "globális vállalatként minden olyan törvényt be kell tartanunk, amely a működési területünkön érvényes". Vagyis arra hivatkoznak, hogy a kínai állam tilt mindenféle megemlékezést a vérengzésről, márpedig az ő jogértelmezésük szerint a szoftverüket használóknak be kell tartaniuk az országukban érvényes törvényeket.

Arról nem szólnak a hírek, hogy a Zoom hogyan szerezhetett tudomást a videokonferencia tartalmáról. Az mindenesetre tény, hogy a cég korábban hangoztatott állításaival szemben a videochat tartalma nem titkosított, ezt végül a cég maga is kénytelen volt beismerni. Ahogy egy idő után azt is el kellett ismerniük, hogy termékfejlesztésük javarészt Kínában zajlik, és még az is előfordul, hogy a hívásokat is kínai szervereken át bonyolítják. (Via Axios, The Guardian)

A Citizan Lab pedig arra figyelmeztetett, hogy a cég olyan mértékben támaszkodik kínai munkaerőre, hogy az bőven lehetőséget teremt a kínai hatóságoknak a nyomásgyakorlásra. Tajvan ezért például hivatalosan be is tiltotta a Zoom hivatalos használatát, és például a német külügyminisztérium se tanácsolja munkatársainak, hogy ezen kommunikáljanak.

A rendszer biztonsága ezen felül is kérdéses. Az hagyján, hogy a kommunikáció nem titkosított, de miközben a fél világ kezdte használni a szoftvert, olyan alapvető hiányosságai voltak, hogy március-áprilisban össznépi játék lett mások konferenciahívásaiba becsatlakozni.