Karácsony: Újabb 12 milliárdot vesz el a kormány Budapesttől

Karácsony Gergely a Facebookon arról írt, hogy szerda este „kaptak a budapestiek egy meglepetést a kormánypárti képviselőktől”, mert az idei költségvetéshez tervezett kormánypárti bizottsági módosító már idén elvenne majd 12 milliárdot a várostól. A főpolgármester azt írta: „Ezt fejelnék meg jövőre a még súlyosabb sarccal, a Budapest-adóval. Az idei váratlan megszorítás nagyságrendileg a Lánchídra félretett pénznek felel meg.”

Az Index szerint arra utalt, hogy egy módosítás szerint idén Budapestnek 10 milliárd helyett 21,8 milliárdot kell fizetnie szolidaritási hozzájárulásként.

Karácsony a posztja végén azt írta: „a kormánynak Budapesthez és a budapestiekhez való viszonyához a - ha jól emlékszem - talán Alfonzónak tulajdonított anekdota illik, aki, miután a munkaszolgálatban puskatussal ütötte a kápó, állítólag annyit mondott: ezek vagy nem szeretnek minket, vagy csak nem tudják kimutatni”.

Előző este az ATV-ben azt mondta, a tárgyalások a kormánnyal kiüresedtek, az önkormányzatokat „csak az ítélethirdetésre hívták, a tárgyalásra nem”, a kormány nem látja, hogy Budapest ügye az országé is, mert ha a főváros megroppan, az azt jelenti, hogy Magyarország gazdasági motorja roppan meg. Azt mondta, azon lesz, hogy legyen együttműködés, de ennek nem lehet az az alapja, hogy arról szól a beszélgetés, hogy golyó vagy kötél általi halál legyen. A főpolgármester szerdán arról írt, hogy a kormány a Lánchíd felújítására szánt pénzt is elveszi.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-nek azt mondta: indokolt a szolidaritási hozzájárulás fizetésének megváltoztatása, Budapest működése stabil, elvárható, hogy a többi önkormányzathoz hasonló képlet alapján támogassa a kevésbé tehetős önkormányzatokat.

Orbán Balázs azt mondta, a Parlamentben folyik az idei évi költségvetés módosítása és a jövő évi tárgyalása, és mindkét javaslat fókuszában a koronavírus-járvány elleni védekezés áll, a legfőbb feladat most az élet- és egészségvédelem támogatása, valamint a gazdaság újraindítása és a munkahelyteremtés támogatása.

Azt mondta, kétségtelen, hogy van egy vita, de a kormány úgy gondolja, hogy a járvány elleni védekezés alatt a gazdagabb önkormányzatoknak támogatniuk kell a szegényebb önkormányzatokat.

A számok alapján egyértelmű, hogy Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amelyik „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt 10 év kormányzati politikájának „a legnagyobb nettó haszonélvezője”. Az adósságkonszolidációból, a fejlesztési forrásokból és az iparűzésiadó-bevételek növeléséből lakosságarányosan jóval kedvezőbben részesedett, mint más önkormányzatok – mondta Orbán Balázs.

Orbán Balázs szerint ennek ellenére eddig Budapest szolidaritási hozzájárulás címén jóval kisebb mértékben támogatta a szegényebb önkormányzatokat, mint az a másik 134 gazdag település, aminek szintén van ilyen fizetési kötelezettsége.

Eddig 60 százalékos kedvezmény illette meg Budapestet, de ez a járvány elleni védekezés miatt tovább nem tartható, minden gazdag önkormányzatnak igazságosan kell kivennie a részét a szegényebb települések támogatásában – mondta.

Azt mondta, más települések tudomásul vették ezt a helyzetet, már a járványhelyzet előtt is, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki vezetésűek. Budapesten kívül nincs még egy olyan település, amely ilyen kivételezést kért volna – mondta.

Orbán Balázs közölte azt is, hogy ebben az évben a járvány elleni védekezésre több mint 600 milliárd forintot csoportosítottak át. Ebből mindenki kivette a részét, a pártok, a multinacionális vállalatok, a bankok is, az összeg háromnegyedét biztosító kormány mellett. A járvány elleni védekezésből az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket – mondta. Orbán Balázs szerint még most is kiemelt szempont a az önkormányzatok támogatása: a 2021-es költségvetési tervezet alapján 16 százalékkal (739-ről 857 milliárd forintra) nő az önkormányzatok állami támogatása. (Index, MTI)