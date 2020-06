Földhöz csapódott egy repülő motor tesztelés közben

Egy darabig még biztosan nem fognak repülő motorral bünőzőket üldözni a dubaji rendőrök, ugyanis elég rosszul sikerült az első tesztrepülés. A jármű a tesztpilótával együtt csapódott a földhöz alig pár másodperces lebegegés után.

Az S3 2019 Hoverbike névre keresztelt egyszemélyes elektromos kvadkoptert egy orosz cég mutatta be 2019-ben, és a dubaji rendőrség már akkor is érdeklődött a jármű iránt. Most tesztelték is, de nem sok sikerrel.



A pilótának szerencsére nem lett baja, a baleset után saját lábán sétált a mentőautóhoz, ami a biztonság kedvéért kórházba szállította kivizsgálásra.

A gyártó szerint végső soron minden biztonsági rendszer jól vizsgázott, mivel a pilóta megúszta a balesetet. (Index)