A koronavírus-szabályokat kikerülő illegális miséket tartanak Mexikóban

Egyre több illegális misét tartanak Mexikó bizonyos államaiban a katolikusok, hogy így kerüljék ki a koronavírus miatt hozott, távolságtartást előíró szabályozást. A misékre sms-ben vagy valamilyen közösségi alkalmazáson keresztül érkezik a meghívó, amiben megjelölik a pontos időt és a helyet is, valamint a bejutáshoz szükséges jelszót.

A misék részvevői az egészségük mellett komoly büntetést is kockáztatnak Mexikóban ugyanis felfüggesztették a tömeges vallásgyakorlatokat, így a miséket is. Májusban rendőrök csaptak le egy illegális misére, őrizetbe is vettek 20 embert, többnyire idős nőket. Akkor a rendőrség valamilyen tipp alapján intézkedhetett, az illegális miséken ugyanis nem harangoznak, és más módokon is igyekeznek elkerülni, hogy magukra vonják a hatóságok figyelmét.

A mexikói kormány többször jelezte, hogy a gyakorlat nagyon veszélyes, főleg az idősekre, akik az illegális misék részvevőinek többségét alkotják. Mexikóban eddig 154 ezer koronavírusos megbetegedést regisztráltak, és több mint 18 ezer fertőzött már meg is halt.

Az utóbbi napokban bizonyos szövetségi államokban már lazítottak a korlátozásokon, azonban sokfelé így derült ki, hogy a tiltás idején is miséztek bizonyos papok. Voltak városok, ahol a papok online közvetítettek miséket elvileg üres templomokból, kiderült azokban, hogy néhány hívőnek engedélyezték, hogy a közvetítőkamera mögé ülve a templomban hallgassa végig a misét. (Guardian)