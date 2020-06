Orbán úgy számolt, hogy maximum 8 ezer lélegeztetőgépre lehet szükség, mégis 16 ezret rendelt a kormány

A koronavírus-járvány első hullámában átlagosan 60-an, a legrosszabb napon 82-en voltak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor április végén azt mondta a készletekről, hogy az 5 ezres szám „nagyjából biztonságos”, de ez „föl fog menni 8 ezerre, akkor már akármi történhet, az háború idején is elég.”

De a lélegeztetőgépek beszerzése nem állt le, ezrével érkeztek főleg Kínából a járvány tetőzése után is. A kormány hetek óta nem válaszol a kérdéseinkre, hogy

hány lélegeztetőgépet vásároltak eddig?

mennyi érkezik még?

milyen típusú lélegeztetőgépeket vásároltak?

mennyiért szerezték be ezeket az eszközöket?

milyen összegű szerződések vannak még?

Az árakról és a típusokról ma sem tudunk többet, de a számokról Menczer Tamás tájékoztatásért felelős államtitkár megosztott néhány meredek információt.

A HírTV leirata szerint a 8000/8500-as maximumot a magyar kormány a biztonság kedvéért „felülről becsülve”, 10.000 lélegeztetőgépet tervezett beszerezni. Mivel a lélegeztetőgépek megrendelésekor még nem volt biztos, hogy mely szállítmányok érhetnek célt, ennél többet igényeltek, közel 16.000 lélegeztetőgépet. Ebből eddig közel 10.000 érkezett meg, a további szállítmányok még hátra vannak - magyarázta Menczer.

Hozzátette, hogy ezek között nem szerepelnek az itthon legyártott gépek, ugyanis lassabb ütemben ugyan, de nagyon jó minőségű lélegeztetőgépet tudunk gyártani.

„Sikeres volt a védekezésünk, köszönhetően a magyar emberek és a kormány összefogásának. Sikerült elkerülni a tömeges fertőzési szakaszt, azonban várható egy második szakasz is. A lélegeztetőgépek szép sorban érkeztek és ékeznek is, úgyhogy a következő szakaszra már ilyen értelemben is fel leszünk készülve, és azokat a gépeket pedig el fogjuk adni - ez a tervünk, hogy értékesítjük -, amelyekre itthon nincs szükség. Már vannak érdeklődők is, Afrikából, Ázsiából például. Tehát a folyamat tulajdonképpen így néz ki” - tette hozzá az államtitkár.