A környékünkön mindenhol elkezdett újra emelkedni a koronavírus-fertőzöttek száma

Magyarországon is kissé, a környező országokban pedig jelentősen emelkedni kezdett az elmúlt két hétben az igazolt koronavírus-fertőzöttek, ezzel együtt az aktív fertőzöttek száma is.

Nálunk megállt az aktív esetek tartós és ütemes csökkenése, egyelőre stagnál (minimálisan, hárommal nőtt tegnap óta).

Az Orbán Viktor által „a kísérleti laborunkként” emlegetett Ausztriában, a nagyobb figyelemmel kísért Csehországban, de még a nagyon alacsony számokat mutató Szlovákiában is emelkedett az éppen koronások száma:



A napi fertőzöttek száma mindenhol emlekedni kezdett. Nálunk is. Amíg június 16. és 22. között 3.71 volt itthon a napi átlag, a múlt héten már 6.14.

Ami még mindig nem sok (április közepén volt 96 is a napi átlag), de azért jelentős emelkedés.

A környékünkön még jelentősebb a növekedés. Szlovéniában, Horvátországban és Szlovákiában szinte a nulláról kezdett megint számottevően nőni az új fertőzöttek száma. Ukrajnában még mindig felfutó szakaszában van a járvány első hulláma, ahogy Romániában sem sikerült megfékezni a vírust. Csehországban két hét alatt 3,5-szeresére nőtt a naponta jelentett új fertőzöttek száma.

Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter hétfőn az MTI tudósítása szerint azt mondta, hogy a megbetegedések növekvő száma Csehországban nem a koronavírus-fertőzés második hullámára utal, hanem elsősorban egy lokális góc, az észak-morvaországi Karviná környékén lévő feketeszén-bányák alkalmazottai és családtagjaik körében elvégzett általános tesztelés következménye.

"Aránylag széleskörű tesztelést végzünk a leginkább érintett Karvinán, ezért a fertőzéses esetek száma még nőhet" - mondta a miniszter, aki szerint a hét végi megbetegedések több mint felét a karvinái bányák alkalmazottai és családtagjaik körében mutatták ki. A sajtó szerint Karvinában több mint 3000 tesztet végeztek az utóbbi napokban. Hasonló fertőzésgóc van a Karvinához közeli Frydek-Místekben, az észak-csehországi Liberecben és Prága egy-két idősotthonában. Mindeközben a cseh kormány lazításokat tervez, a tömegközlekedési eszközökben és a zárt termekben sem kötelező a maszkviselés, ami aligha fogja javítani a számokat.

Ausztriában is csírájában próbálják elfolytani a vírust, az alsó-ausztriai Tullnban például bezártak egy sportiskolát, miután az egyik tanár vírustesztje pozitív lett, az iskolai dolgozók és a tanulók jelentős része karanténban van.

Szerbiában a járvány elején volt olyan magas a napi új fertőzöttek száma, mint vasárnap. Pozitív lett a tesztje egyebek között Maja Gojkovic házelnöknek és Aleksandar Vulin védelmi miniszternek is. Nem volt nagyon szerencsés ötlet a világelső Novak Djokovic tenisztornája sem, ahol nem tartottak be lényegében semmilyen járványügyi szabályt, és végigsöpört a vírus a résztvevőkön és családtagjaikon. Szombaton azt írta az MTI, hogy Predrag Kon, az ország járványügyi szakértője büntetést szeretett volna bevezetni azok számára, akik nem tartják be a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, de a kormány válságstábja ezt elutasította, és továbbra is az emberek lelkiismeretére akarja bízni, hogy betartják-e a koronavírus-járvány megfékezésére hozott előírásokat. Ugyanakkor Belgrádban újra kötelezővé tették a maszkviselést a tömegközlekedésben és zárt helyeken.



Horvátországban a múlt héten több mint két hónap óta a legtöbb új koronavírus-fertőzöttet regisztrálták. Két járványgóc alakult ki: a kelet-szlavóniai Gyakovón (Djakovo) és Zágrábban. Utóbbiban a fiatalok körében emelkedett a fertőzöttek száma, a vírus éjszakai szórakozóhelyeken terjedt el, és ismét bejutott az egészségügyi ellátási rendszerbe is. A horvátok szigorítottak a beutazási szabályokon, így a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkezőknek két hét kötelező karanténba kell vonulniuk.

Bosznia, Szerbia és Koszovó Szlovéniában is vörös listás. Szlovéniában az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt a kormány ismét kötelezővé tette a szájmaszk viselését zárt terekben és a közösségi közlekedési eszközökön, és ötszáz főről ismét ötvenre csökkentette a tömeges rendezvények létszámát. Csak kivételes esetben, hatósági engedéllyel lehet nagyobb rendezvényeket szervezni. Fontolgatják azt is, leveszik a Horvátországot a biztonságos országok listájáról, amennyiben a napi fertőzöttek száma százezer lakosra vetítve eléri a tízet két hét alatt. Ez nem jelent karantént a Horvátországból érkezők számára, de az ország "sárga listára" kerülhet, ami annyit jelent, hogy veszélyes odautazni.

Egyelőre az látszik, hogy bár a fertőzöttek száma nő, az áldozatok száma nem ugrott meg jelentősen. Ennek többek között az lehet az oka, hogy a lazítások miatt (megnyíltak a kocsmák, kávézók, szabadtéri szórakozóhelyek, több helyen látogathatók már a sportesemények, bár sehol sem annyira lazán, mint nálunk) a vírus - legalábbis első körben - a fiatalok között terjedhet jobban, akik viszont általában enyhébb tünetekkel vészelik át a betegséget.