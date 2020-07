Vádat emeltek a legismertebb kamupárt ügyben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség azzal vádol egy házaspárt, hogy kamupártra kértek állami támogatást a 2014-es országgyűlési választások kampányában, a vádirat szerint az így kapott támogatásból pedig 117 millió forintot költöttek el magáncélra. Az MTI tudósítása szerint a Seres Mária Szövetségesei elnevezésű pártról van szó.

A vádirat szerint a férj és a feleség is rendelkezett egy-egy párttal, amik nem végeztek valódi tevékenységet, a tagjaik is a pár ismerősi köréből kerültek ki. 2013-ban a választások közeledtével egy új pártot is létrehoztak, aminek az élére formálisan egy barátjukat állították, de az ügyekben valójában a férj járt el. A párt kiállított 67 egyéni jelöltet, az államtól pedig 300 millió forintot kaptak a választási kampányra.

Az így kapott pénz egy részét a férj átutalta a felesége pártjának bankszámlájára, a feleség pedig a pénz egy másik részét a férje pártjának bankszámlájára, holott egyik párt sem végzett semmilyen tevékenységet.

A vádirat szerint a férj 75 millió készpénzt vett fel a számlájáról, a nő pedig még egy budapesti ingatlant is vásárolt a kapott támogatásból. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolja a házaspárt, és velük szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak. Emellett pénzbüntetésre, továbbá a jogtalanul szerzett vagyon elkobzására is indítványt tett az ügyészség. A nyomozás során a vádlottak két ingatlanát is zár alá vette a nyomozó hatóság, így a vagyonelkobzás részben biztosítva van. Mivel a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált pártok még ma is működnek papíron, ezért azok megszüntetését is indítványozta az ügyészség.

Bár az ügyészség nem nevezte meg a vádlottakat, az MTI úgy tudja, hogy a Seres Mária Szövetségesei Pártról lehet szó, és Gulyás Márton politikai aktivista, a Partizán csatorna alapítója Facebook oldalukon azt írta, hogy okkal feltétezhető, hogy Seres Mária és férje, Stekler Ottó ellen emeltek vádat.

Gulyás Márton 2019-ben készített dokumentumfilmet Seres Mária és férje kamupártjairól.

Seres Mária azután lett országosan ismert, hogy 2009-ben népszavazási kezdeményezést indított az országgyűlési képviselők számla nélküli költségtérítésének megszüntetéséről. Az aláírásgyűjtés példátlan sikerrel zárult, civilként máig megdönthetetlen számú, 605 885 aláírást gyűjtöttek össze. (via 24.hu)