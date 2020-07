A Boeing űrhajója is szoftverhiba miatt veszett oda majdnem

Kis híján tragédiába torkollt tavaly decemberben a Boeing a NASA-nak fejlesztett űrhajójának tavaly decemberi, személyzet nélküli próbarepülése. Az Egyesült Államok elsőszámú repülőipari cége, mely 2019 nagy részét már eleve magyarázkodással tölthette azután, hogy kettő is lezuhant legújabb géptípusából, a 737 Maxból, a jelek szerint Starliner névre keresztelt űrhajójánál is nagyon hasonló hibákat követett el, amit az amerikai űrügynökség a az amerikai légügyi hatósághoz (FAA) hasonlóan nézett el. Mint maguk is elismerték, a több évtizedes közös munka alapján tán indokolatlanul is megbíztak a Boeingben.

Vagyis, ahogy az FAA, úgy a NASA se ellenőrizte teljes odaadással a gép szoftverét. Ez hibának bizonyult. A 2019. december 20-án, egy Atlas 5 rakétával felbocsátott űrhajó szinte azonnal meghibásodott: a kapszula órája rosszul volt beállítva, ezért az űrhajó gyorsan elpazarolta az üzemanyagát, így a küldetés lényegi részét, a dokkolást a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) le is kellett fújni.

Miközben a Boeing mérnökei sietve próbálták kinyomozni a hiba okát, a szoftver kódját böngészve egy még súlyosabbat fedeztek fel. A légkörbe visszatéréskor a szoftver rossz fúvókákat kapcsolt volna be, így a szervizmodul, aminek le kellett volna válnia a Földre visszatérő kapszuláról, valószínűleg nekiütközött volna a tesztrepülésen szerencsére üres kapszulának, így az biztonságos landolás helyett elégett volna az atmoszférában.

A NASA az űrsiklóprogram 2011-es leállítása után nem kezdett saját űrjármű fejlesztésébe, inkább két magánvállalkozással, a Boeing mellett Elon Musk SpaceX-ével állapodott meg az asztronauták az űrállomásra juttatására alkalmas eszközök fejlesztéséről. A SpaceX fejlesztéseit árgus szemekkel követték, Steve Stich, a NASA egyik illetékese szerint már csak azért is, mert "ők nem annyira tradicionális megközelítésben álltak a szoftverfejlesztéshez". A Boeinggel, amellyel már az úrsiklóprogramban és az ISS építésében is együttműködtek, nem voltak ilyen szigorúak.

Ennek most végül a Boeing látja a kárát. Mert miközben a szigorúbban fogott SpaceX űrhajójával majd egy évtized után a NASA májusban újra embereket tudott küldeni az ISS-re - akik remélhetőleg majd haza is tudnak térni a SpaceX űrhajójával -, a Boeing lépéshátrányba került. Mivel az első próba sikertelen volt, nekik még az ember nélküli küldetést is meg kell ismételniük, igy kizárt, hogy 2021-nél hamarabb tudnának embert küldeni az űrbe a Starlinerrel, amin most előbb még egy részletes, nyolcvan elemű hibalistát is ki kell javítani.