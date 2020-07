Szombaton Hadházy Ákoshoz is becsöngetett a Hír TV stábja

Folytatódik a Hír TV parádés oknyomozása: miután otthonában zaklatták a 24.hu újságíróját, és nyakig merültek a magánéletébe, most Hadházy Ákosnál is megjelent a stáb. A független képviselő erről Facebook-oldalán számolt be, ahova kiposztolta a látogatásról készült videót is.

Hadházy azt írja, éppen fia születésnapját ünnepelték, amikor becsengettek. A videón a riporter azt állítja, azért mentek házhoz, mert a képviselő nem vette fel a telefont, de Hadházy azt állítja, ez nem igaz. A riporter kérdéseire azt felelte, ő nagyon szívesen válaszol, ha behívják a csatorna valamelyik élő adásába, de nem nagyon szokták hívni. A téma egyébként természetesen a Nemzeti Konzultációs ívek begyűjtése lett volna, amivel kapcsolatban korábban azt állították, a 24.hu újságírója egy postafiókban lakik.

Hadházy a napokban kapta meg a határozatot, mely szerint a NAIH egymillió forintos büntetést szabott ki rá, mert szerintük jogsértően kezelte a kapcsolattartási adatokat az aláírásgyűjtés során, amit azért indított, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Hadházy a bírósághoz fordul.