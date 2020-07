Megint tízezrek tüntettek Habarovszkban a leváltott területi kormányzó mellett

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Többezres tüntető tömeg vonult fel a Habarovszki terület leváltott kormányzója, Szergej Furgal mellett, és tiltakozott az ellen, ahogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az ügyet kezeli. Ez volt az egyik legnagyobb a harmadik hete tartó tüntetések közül a távol-keleti városban.

Fotó: Alekszandr Janysev/AFP

A népszerű Furgalt július 9-én tartóztatták le gyilkosság vádjával, és az államfői bizalom elvesztése címén hétfőn le is váltották hivatalából. Most Moszkvában van, előzetes letartóztatásban. A vád ellene az, hogy másfél évtizeddel korábban megszervezte két üzletember, Jevgenyij Zorja és Oleg Bulatov meggyilkolását, továbbá egy harmadik vállalkozó, Alekszandr Szmolszkij ellen is előkészített egy sikertelen merényletet. Az ügyével kapcsolatban korábban már egy banda négy tagját letartóztatták.

Furgal tagadja, hogy bármi ilyesmit elkövetett volna. A hívei szerint a vádat politikai okokból emelték ellene, azért, mert a legutóbbi, 2018-as kormányzóválasztáson legyőzte a kormánypárt, az Egységes Oroszország jelöltjét. Akkor a szavazatok 70 százalékát kapta meg.

Fotó: Alekszandr Janysev/AFP

A habarovszki hatóságok szerint szombaton kb. 6500 ember vonult az utcákra, de a helyi sajtó egy része 20 ezer tiltakozóról írt. A menetről készült felvételeken hallatszik, hogy az emberek azt kiabálják, hogy ez „szégyen”, és hogy Putyin elnök mondjon le, mert a helyiek elvesztették benne a bizalmukat. (MTI)