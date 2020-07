Folytatódnak a tünetések Amerikában, Seattle-ben felgyújtottak egy építési területet

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Új erőre kaptak szombaton az amerikai tiltakozások, miközben Portlandben is folytatódott a szövetségi karhatalom és a tüntetők közötti harc. Itt 58. napja zajlanak tüntetések a szövetségi bíróság épületénél, ezúttal is ezrek vonultak az utcára.

Ez történt Seattle-ben is, ahol délután felgyújtottak egy építési területet, ahol a tervek szerint fiatalkorúak börtöne fog állni. A rendőrség könnygázzal válaszolt, a New York Times szerint estére legalább 45 embert tartóztattak le, a hatóságok pedig 21 sérült rendőrről számoltak be, egyiküket kórházba is kellett vinni. Seattle polgármestere veszélyesnek nevezte a rendőrség fellépését.

A lángra lobbant építési terület Fotó: JASON REDMOND/AFP

Trump elnök csütörtök este jelentette be, hogy növelik a Seattle-be vezényelt szövetségi rendőrök számát, akárcsak korábban Portlandben, ahol a város polgármestere és a kormányzó is tiltakozott ez ellen. Szerintük alapos indok nélkül tartóztatnak le, és hurcolnak el tüntetőket jelöletlen autókban, Trump azonban kitart amellett, hogy szövetségi karhatalommal kell rendet tenni a demokrata vezetésű metropoliszokban.

Rendőri fellépés Seattle-ben Fotó: David Ryder/AFP

Tüntettek többek közt New Yorkban, Omahában és Oaklandben is. A texasi Austinban valaki egy autóból tüzelve lelőtt egy - a feltételezések szerint - fegyveres tüntetőt, a tettest őrizetbe vették. Los Angelesben a szövetségi bíróság épülete előtt csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel, akiket vizespalacskokkal dobáltak, miközben ablakokat törtek be.

Denver egyik elővárosában, Aurorában Elijah McClain halála miatt is tiltakoztak, aki tavaly nyáron, 23 évesen vesztette életét rendőri intézkedés közben. Néhány hete kirúgták a rendőröket, akik az eset utáni napokban mosolyogva játszották el egy fotón a fojtófogást, ami McClain halálához vezethetett.