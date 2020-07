A négy végtagján amputált tolószékes fekete barátnőjét vitte ki a tüntetésre a kalasnyikovos fehér férfi, akit egy autós agyonlőtt Texasban

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Az Amerikát megrázó tüntéssorozat legújabb áldozata egy AK-47-es gépkarabéllyal tüntetni induló férfi, Garrett Foster, aki a texasi Austin egyik útkereszteződésén tolta éppen át a keresszékes barátnőjét egy hétvégi Black Lives Matter-tüntetésen, amikor egy ideges autós közelről agyonlőtte.



Az esetről készült videók alapján annyi biztosnak tűnik, hogy a tüntető halálához egy banális szutáció vezetett. A menet este tíz táján éppen egy kereszteződéshez ért, amikor egy zöldet kapó autós éppen arra az útra kanyarodott rá, ahol a demonstrálók vonultak. A sofőrt mintha felbosszantotta volna, hogy akadályozzák az útját, ezért - ezt több szemtanú is megerősítette és az egyik videón is úgy néz ki - a helyzethez képest elég nagy sebességgel kanyarodott jobbra és hajtott bele a tömegbe. A távolról is agresszívnak érzékelhető gesztus miatt a tüntetők azonnal körbevették a járművet, hogy pillanatokon belül öt, majd pár másodperccel később három további lövés hallatsszon és a tömeg pánikban menekülni kezdjen.

Brian Manley austini rendőrfőnök szerint miután az emberek körbevették a kocsit, amire egyesek rá is csaptak, előbb a sofőr lőtt ki az ablakon, majd miután a tömegben álló Foster összerogyott és az autó elindult, a tömegből valaki a jármű után lőtt. A sofőr nem sokkal később feladta magát, miután felhívta a rendőrséget azzal, hogy valaki állítása szerint fegyvert fogott rá a kocsijában ülve, ezért ő rálőtt.



Az áldozat, Garrett Foster több szemtanú szerint odalépett a kocsihoz, ekkor dördültek bentről a lövések. Egy, a New York Timesnak névvel nyilatkozó szemtanú arról beszélt, hogy Foster szerinte nem célzott az autó utasaira, a fegyverének csöve a föld felé állt, amikor a találatok érték. Ez azért kulcskérdés, mert a tüntető az állam törvényei szerint legálisan magával vihette a tüntetésre az AK-47-esét, ám azzal nyilvános helyen nem tehetett semmilyen fenyegető mozdulatot, csak hordhatta azt. A texasi törvények szerint aki fenyegetve érzi magát, az legálisan védheti meg magát akár fegyverrel is.

Foster, aki a megölése előtt nem sokkal interjút is adott egy online élőző helyi szabadúszó újságírónak arról, hogy miért gépkarabéllyal indult demonstrálni, fehér, aki a fekete, mind a négy végtagján amputált, ezért tolószékkel közlekedő fekete barátnőjét vitte el tüntetni aznap este.

(via New York Times)