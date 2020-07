Nem volt koronavírus-fertőzött a férfi, aki a szabad Délről visszaszökött Észak-Koreába

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Észak-Koreában a világjárvány is olyan, mint egy hidegháborús kémsztori. Vasárnap jelentette be az északi rezsim, hogy megvan az ország első hivatalos koronavírus-fertőzöttje, méghozzá egy olyan férfi, aki három éve disszidált délre, most pedig visszaszökött az országba, magával hurcolva a vírust. A déliek ma közölték, hogy az illető nem volt fertőzött és részleteket közöltek a szökéséről.



A most 24 éves hősünk tényleg három éve menekült át Dél-Koreába. Vissza úgy szökött a múlt héten, hogy elutazott Ganghwa szigetére, ami a határ közvetlen közelében, a szárazföldtől nem messze terül el. Itt bemászott egy vízelvezető csőbe, ami átvitte a part menti szögesdrótkerítés alatt, és amiből kimászva a tengerbe tudott ugrani, majd kiúszni a szárazföldre. Az északi propaganda szerint július 19-én ért el az északi Keszong városába és itt derült ki róla, hogy fertőzött.

A világ egyik legprofibb tesztelő- és víruskövető rendszerét kiépítő Dél szerint viszont nem volt fertőzött és két olyan közvetlen ismerősének is negatív lett a tesztje, akikkel biztosabb érintkezett.

A sztori alapján az sem kizárt, hogy az északiak átdobott ügynöke volt, mert a kommunista ország propaganadája most a déliekre igyekszik kenni a fertőzést, aminek a megjenését eddig egyszerűen letagadták.

Az első hallásra igen bizarrnak tűnő vissza szökés jelensége nem példátlan: 2015 óta a mostani volt a 12. ilyen, hivatalosan is megerősített sikeres próbálkozás.

(via BBC)