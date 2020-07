A Google újabb mélytengeri adatkábelt fektet Európa és az Egyesült Államok közé

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A Google kedden jelentette be, hogy egy új, mélytengeri hálózati kábelt terveznek húzni az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Spanyolország között. Az amerikai vállalat közleménye szerint olyan új technológiát kívánnak alkalmazni, ami komoly előrelépést jelent a meglévő adatkábelek teljesítményéhez képest. A tervek szerint a projekt 2022-re lehet kész a BBC cikke szerint.

A Google becslése szerint a mélytengeri kábelek felelősek a világ adatforgalmának 98 százalékáért. Ezeket jellemzően kommunikációs és techcégek fektetik le, nem ritkán egymással összefogva, és utána más vállalatok fizethetnek azért, hogy hozzáférjenek ezekhez.

A Grace Hopper névre elkeresztelt kábel a Google negyedik, saját kézben lévő mélytengeri kábele lesz. Becslések szerint mintegy 1,2 millió kilométer hosszan futnak telekommunikációs kábelek, jellemzően több ezer kilométer mélyen. Ezek a kábelek rendkívüli terhelésnek lehetnek kitéve, mélytengeri földrengéseket is ki kell állniuk, így eleve nagyjából 25 éves életpályára tervezik őket.

A koronavírus-járvány következtében is világszerte még jobban megugrott az internetes sávszélesség iráni igény, és több óriásvállalat is igyekszik saját adatkábelekhez jutni: a Google mellett a Microsoft és a Facebook egy közös tulajdonosa egy vállalatnak, amelyik kábeleket tart fenn az Egyesült Államok és Spanyolország között. A Facebook ezen kívül májusban jelentette be, hogy 37 ezer kilométeres mélytengeri kábelt fektetnek Afrika mellett, hogy összesen 16 országba juttassanak el gyorsabb internetet.