A meggyilkolásával gyanúsított német férfi kertjében keresik Madeleine McCann holttestét

Ásni kezdett a német rendőrség a 43 éves Christian Brückner kertjében, a németországi Hanovertől északra található Braunschweig városában, a 2007-ben Portugáliában eltűnt brit kislány, Madeleine McCann holtteste után kutatva - írja a Guardian.

Az alig 4 éves Madeleine McCann 2007-ben tűnt el egy portugál üdülőhelyről, Praia de Luzból. A szülei egyik este, miután lefektették, és elmentek egy közeli étterembe vacsorázni. Mire visszértek, a kislány eltűnt. Brit, spanyol, portugál és német hatóságok keresték, magánnyomozók is bekapcsolódtak, de Madeleine sosem került elő. Az ügy a kriminalisztika történetének egyik legrejtélyesebb esete és legfordulatosabb nyomozása.

A német Christian Brücknert, aki jelenleg is börtönbüntetését tölti drogkereskedelem miatt, június óta gyanúsítják a kislány elrablásával és meggyilkolásával. A gyanút az terelte rá, hogy a kislány eltűnésének időpontjában ő is a portugáliai Praia da Luz-ban tartózkodott, és a bűnügyi nyilvántartás alapján kétszer is elítélték már gyermekek szexuális bántalmazása miatt.

Braunschweig-i kertjében hétfőn kezdtek el kutakodni egy kotrógéppel a nyomozó hatóságok.