Olyan vastapsot kapott a helyiektől a tatai Öreg-tó beruházója, amilyenre soha, senki sem vágyott

Régóta húzódik a lakosság és a tatai Öreg-tó partjára luxusszállodát építeni szándékozó Avalon Park Kft. harca. Ahogy azt korábban írtuk, a Hell energiaitalt is gyártó cégcsoporthoz tartozó cég nagyszabású tervei nem nyerték el helyiek egy csoportjának tetszését, de a beruházást a helyi fideszes polgármester támogatja.

Az egész odáig jutott, hogy jó nagy tüntetést is rendeztek az építkezés ellen, amire a cég és a kormányközeli média úgy reagált: politikai ügyet kreáltak egy ártatlan, a helyiek számára is kedvező tervből. Tóth Róbert, az Avalon ügyvezetője az ügyben tartott utolsó lakossági fórumára hosszú, 10 perces beszéddel készült, amit végül nagy nehezen, de el is mondott.

A tervezett hotel egyik látványterve.

Az Avalon kommunikációja az elejétől fogva meglehetősen furcsa volt. Az általuk létrehozott Facebook-oldalon lekezelően, kioktatóan reagáltak a megkeresésekre és kommentekre, és úgy tűnik, ez a stílus semmit sem változott. Bár a tüntetés után a cég - a kormányközeli média és a papíron nem kormányközeli ATV támogatásával - nagyszabású offenzívát indított a sajtóban a tiltakozók ellen, végül valamennyit engedtek az eredeti tervekből.



Csak hát a tataiak egyáltalán nem szeretnék, ha szálloda épülne a tóparton.

Tóth Róbert beszédének műfaja nehezen meghatározható. Az mindenesetre megállapítható, hogy nem az volt a célja, hogy megbékítse az összegyűlteket, inkább olyan hangulata volt az egésznek, mintha egy nem túl jó gimnázium igazgatója lenne, aki ki akart rúgni egy közkedvelt tanárt, de a diákok tiltakozása miatt kénytelen volt meghátrálni, viszont ettől még most is pipa.

„Miskolc mindig visszavár” - kiabálta be egy résztvevő, mielőtt az ügyvezető egyáltalán belefoghatott volna a beszédébe (az Avalon Miskolcon épített korábban egy szállodát élmény- és szórakoztatóparkkal). Az ezt követő tíz perc során is folyamatosak voltak a bekiabálások.



Tóth Richárd arról beszélt, pozitív hozadéka is volt a kilenc állomásos lakossági fórumoknak. Levonta a konzekvenciákat, miszerint a tatai lakosság rendkívül összetartó, kritikus, de mégis kompromisszum-kész. Hozzátette, „itt nem azokról a tataiakról beszélek, akik destruktív módon állnak hozzánk, a beruházáshoz, és egyáltalán minden olyan kérdéshez, ami a beruházást övezi.” Azt a következetést is levonta, hogy „a politikai motivációkkal és háttérrel rendelkező személyekkel nekünk semmilyen dolgunk nincs.” Ezután arról beszélt, hogy neki és cégének csakis a vitaképes tataiakkal van dolguk, aki bár ellenzik a beruházást, de azt konstruktívan teszik, illetve azokkal, akik támogatják őket.



Tóth utalt arra, hogy ezeken a lakossági fórumokon mindig volt legalább 20-25 alak, akikkel mindig ugyanazt a vitát kellett lefolytatniuk. Ezért a jövőben „mellőzni” kívánnak minden olyan személyt, akik szerintük politikai indíttatásból támadják a beruházást. Amikor az ellenzőkre panaszkodik, kimondja, hogy azt üzenték nekik, hagyják el a várost, menjenek haza. A fórum résztvevői erre vastapssal reagáltak.

Ami innen fogva, majdnem öt percen keresztül abba se maradt.

A teljes felvétel, amit egyébként maga az Avalon rakott ki Facebookra egy epés megjegyzéssel, itt tekinthető meg.