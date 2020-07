Letartóztattak egy floridai férfit, mert Lamborghinit vett a kkv-támogatásból

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Hétfőn Floridában letartóztattak egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Lamborghinit és más luxuscikkeket vett abból a segélyből, amit a kormány a kisvállalkozások megsegítésére biztosított a járványhelyzet alatt, hogy béreket tudjanak fizetni. David Hinest most banki csalással és hamis pénzügyi nyilatkozat megtételével gyanúsítják.

A Lamborghini Huracán Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

A vádirat szerint 29 éves Hines 13,5 millió dollárt igényelt a különböző cégein keresztül, végül 3,9 millió dollárt kapott meg,

majd jobbnak látta, ha az összeget nem a bérköltségekre fordítja, hanem sportautót vesz belőle. Ahogy kézhez kapta a pénzt, egyből vett 318 ezer dollárért egy Lamborghini Huracant, majd Miamiban luxusboltokban kezdett el vásárolgatni és luxushotelekben szállt meg.

Kiderült az is, hogy a cége költségeiről is hamis adatokat adott meg, amikor a támogatást igényelte. Arról is hazudott, hogy 70 alkalmazottja lenne. Az autót a hatóságok lefoglalták.

A CBS miami kiadása arról is, beszámolt, hogy a múlt csütörtökön Hinest azért is megbüntették 100 dollárra, mert nem viselt maszkot az utcán, amiről felvétel is készült. A férfi nem értett egyet a szigorú szabályokkal. (Washington Post)