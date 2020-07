Tízezrek vonultak a szófiai utcákra, hogy lemondásra bírják a bolgár kormányt

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Harmadik hete zajlanak tüntetések Bulgáriában, szerdán is tízezrek vonultak az utcára a kormány és a főügyész lemondását követelve. Az AP beszámolója szerint a megmozdulás alapvetően békés volt, a tiltakozók csúcsidőben blokkoltak fontos közlekedési pontokat. A tüntetés során így is előfordultak összecsapások, néhány embert le is tartóztattak.

Gúnyos plakát Bojko Boriszov miniszterelnökről Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Este aztán kormányzati épületek előtt gyűltek össze, ahol egyrészt a himnuszt énekelték, másrészt Bojko Boriszov miniszterelnök távozását követelték. Sokan megfogadták a szervezők tanácsát, és sátrat vertek azzal, hogy egészen addig ott maradnak, amíg nem teljesítik a követeléseiket.

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Boriszov egy facebookos videóüzenetben azt mondta, mindenkinek joga van tüntetni, de nincs joga elfoglalni az utakat. „Jönnek a választások, mindenki szavazhat majd. Ez egy demokrácia. Képzeljék el, hogy veszítünk, és elálljuk a kereszteződéseket. Az demokrácia lenne?” - kérdezte a miniszterelnök, aki 2009 óta van hatalmon, és ez a harmadik ciklusa. A választások márciusban lesznek.

Rumen Radev államfő viszont a tüntetőket támogatja. Azt mondta, évek óta csak gyűlik és gyűlik a dühük, amit nem lehet félelemmel vagy erővel elnyomni.

Nemrég részletesen írtunk a tüntetések hátteréről, az országban uralkodó oligarchikus viszonyokról és a korrupcióról.