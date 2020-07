Találkozhat az ausztrál nagykövettel a kémkedés vádjával Irán legkeményebb börtönében tartott ausztrál-brit akadémikus

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Engedélyezték az iráni hatóságok, hogy találkozzon az ausztrál nagykövettel Kylie Moore-Gilbert brit-ausztrál akadémikus, akit kémkedéssel vádolnak Iránban, és akiről kedden derült ki, hogy átszállították az ország legkeményebb börtönébe. - írja a Guardian.

A találkozót az után hagyta jóvá a bíróság hogy a brit lap megírta, Moore-Gilbert értesüléseik szerint „nagyon rossz fizikai állapotban van” a Qarchak börtönben. Lyndall Sachs nagykövet már korábban is találkozott Moore-Gilberttel, de akkor a nő még a teheráni Evin börtönben tartózkodott, más körülmények között.

Mostani fogvatartási helye, a Qarchak börtön, ahová a politikai foglyokat is zárni szokták, híresen erőszakos hely, és jelenleg a koronavírus is pusztít a falai között. (A koronavírus-járvány kitörésekor több százezer rabot szabadon is engedtek Iránban, Moore-Gilbertet azonban nem.)

A Cambridge-ben végzett, majd a Melbounre-i Egyetemen oktató közelkelet-kutatót 2018-ban vették őrizetbe, amikor egy konferencia meghívására érkezett az országba. A beszámolók szerint a rendezvény több résztvevője tartotta gyanúsnak a tudományos munkáját, ezután jelentették az Iráni Forradalmi Gárdának, melynek tagjai a reptéren, már elindulása előtt vették őrizetbe a nőt. Zárt tárgyaláson ítélték el, sokáig még azt sem árulták el, hogy ki az, akit letartóztattak.

Arról semmiféle bizonyítékot nem lehetett látni, hogy miért találta az iráni bíróság megalapozottnak a kémkedés vádját. Nemcsak Moore-Gilbert, de az ausztrál kormány is számos alkalommal visszautasította a vádakat, melyet szerintük politikai okok tápláltak.

Moore-Gilbert még a a teheráni börtönből több levelet is ki tudott juttatni, melyekben arról írt, hogy elkülönítették a többiektől, és nem kap elég élelmet, illetve megfelelő gyógyszereket sem. Azt is állította, hogy az irániak felajánlották neki, hogyha a számukra kémkedne, rögtön szabadon engednék.