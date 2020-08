Egy szemtanú szerint Bill Clinton is járt két lánnyal Epstein szigetén

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Egy perben, ami Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell ellen zajlott, a New York-i bíróság most olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint egy kiskorú lányt arra kényszerítettek, hogy feküdön le András Yorki herceggel. A pert Virginia Roberts Giuffre indította 2015-ben Epstein és barátnője ellen, akiket szexuális zaklatással vádolt.

A dokumentumok szerint Epstein - akit tavaly vettek előzetes letartóztatásba emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával, de váratlanul meghalt a börtöncellájában - kompromitáló adatokat akart gyűjteni András hercegről, ezért arra utasította a lányt, hogy tegyen meg neki mindent, amit csak akar, a részletekről pedig később számoljon be neki. Az amerikai üzletember ezeket az információkat később zsarolásra akarhatta felhasználni.

A dokumentumból kiderül az is, hogy András herceg pedig azért lobbizott, hogy Epstein kedvezőbb vádalkut köthessen az Egyesült Államokkal.

Bill Clinton Fotó: Brian Ach/AFP

A Newsweek pedig arról ír, hogy a bírósági dokumentumokban az is szerrepel, hogy Virginia Giuffre egyszer Bill Clintont is látta Epstein szigetén két fiatal lánnyal. Neki Epstein arról is beszélt, hogy a volt elnök tartozik neki egy szívességgel. Ugyanakkor a lapnak Clinton szóvivője tagadta a vádakat, azt mondta, a volt elnök sosem volt a St. James-szigeten.

Korábban Bill Clinton szoros kapcsolatban ált Epstein, többször is utazott a magángépén, amit a fiatal lányok miatt csak Lolita Expressnek hívtak. Tavaly a Clinton Foundation azt állította, a volt elnök nem tudott azokról a bűnökről, maiket Epstein elkövetett. (Guardian/Newsweek)