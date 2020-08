Bánsági Ildikó váratlanul felmondott a Nemzetiben

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

„Ma felmondtam a Nemzeti Színházban” - ennyit írt ki a Facebookra a Kossuth-díjas Bánsági Ildikó. A poszt alatti kommentek nagy része a színész bátorságát dicséri, ugyanis lépését többen összefüggésbe hozzák azzal, hogy a főnöke a Nemzeti Színházban, Vidnyánszky Attila a múlt héten a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnöke is lett, az SZFE oktatóinak és hallgatóinak határozott tiltakozását kiváltva.

Az elmúlt egy órában megkerestük Bánságit és a Nemzeti Színházat is, amint sikerül velük beszélni, megírjuk.

Frissítés: a 168 Órának Bánsági azt mondta, hogy két éve érlelődött benne a távozás gondolata, és most „betelt a pohár, összecsaptak a hullámok a fejem felett.” A színész felmondása pontos okairól egyelőre nem akart beszélni, de azt elmondta, hogy szerinte egyre átláthatatlanabb dolgok történnek a színésztársadalomban, „régen, akik imádtunk együtt dolgozni és együtt lenni, most nem beszélünk, és ez nem jó”, ő pedig nem tudott semleges maradni. Azért is döntött így, hogy ha valaki hasonló cipőben jár, az tegye meg ezt a lépést, amennyiben még hezitálna.

Udvaros Dorottya és Bánsági Ildikó Örkény István Macskajáték című darabjának fotóspróbáján a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán 2019. december 12-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Bánsági 1972-ben végzett a színművészetin, a Nemzetiben volt stúdiós, majd 1990 után három évig, 2013 óta pedig újra a társulat tagja. Az elmúlt hónapokban még lelkesen készült a folytatásra: májusban a Blikknek beszélt róla, mennyire várja az őszi szezon új bemutatóit. A két hónapja ismertetett évadtervben is ott szerepel a neve a Szász János rendezte Ivanovban, illetve az Ők tudják, mi a szerelem című Hubay Miklós-darabban, amelyet korábban Sinkovits Imre és Tolnay Klári alakított emlékezetesen, jövőre pedig Bánsági és Blaskó Péter főszereplésével mutatták volna be. Utóbbi rendezője Rátóti Zoltán, aki szintén tagja lesz az SZFE ötfős kuratóriumának egy operatőr és két olajipari szakember mellett.

Bánsági egy tavalyi HVG-interjúban azt mondta, hogy rajongásig szereti Vidnyánszky Attilát, és amikor a kinevezésekor kitört a botrány, olyan mélyen érintette, hogy megfogalmazódott benne, abbahagyja a pályát.

A cím feletti MTI-kép 2017-ben készült a Nemzeti lépcsőjén, az első sorban középen Szarvas József, Vidnyánszky Attila, Tóth Auguszta és Bánsági Ildikó.