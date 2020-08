Ültetett koncertekkel tartják meg a Campus Fesztivált

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

Miután a kormány a múlt héten bejelentette, hogy a járványhelyzet miatt egész augusztusban fenntartják a korlátozásokat, több fesztivált is lefújtak. Ugyanakkor a debreceni Campus Fesztivál most azt jelentette be, hogy a koncerteket a stadionban rendezik meg, szigorú ültetési rend mellett. Az 500 fős korlátról szóló kormányrendelet ugyanis csak a zenés, táncos rendezvényekre vonatkozik.

A jogszabály meghatározása szerint a zenés, táncos rendezvények olyan válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvények, amelyeken a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.



A 2014-es Campus Fesztivál Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Így többek között fellép Majka & Curtis, a Follow The Flow, Rúzsa Magdolna, a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif és a Bagossy Brothers is.

Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója az ATV-nek azt mondta: „Azzal próbáljuk meg a debrecenieknek és környékbelieknek a koncertéhségét csillapítani, hogy itt a nagyerdei stadionban, ültetett formában, a járványügyi szabályoknak megfelelően fogjuk a legnagyobb neveknek megrendezni a koncertjeit.” A nagyerdei négy napos koncertsorozat mellett a kisebb zenekarok előadásait több hétre széthúzva a víztoronyban tartják majd meg maximum 500 fővel.

Ugyanerre a szabályra hivatkozva tartják meg augusztus végén az Apostol zenekar koncertjét a Papp László Sportarénában.