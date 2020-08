A WHO óvatosságra int az orosz koronaoltással kapcsolatban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

„I got 99 problems, but a bitch ain't one” - énekelte 2003-ban a nagy Jay Z, őt idézve pedig az Egészségügyi világszervezet (WHO) kedden kiadott egy közleményt, aminek nagyjából az a lényege, hogy van egy hatos listájuk a végső tesztelési fázisban lévő koronavírus-vakcinákról, de az oroszoké nincs ezek között.

A WHO ezt arra válaszul közölte, hogy az orosz kormány bejelentette, ősszel már tömegesen használni tervezik a hazai fejlesztésű oltásukat.

A WHO jelenleg hat olyan vakcináról tud, amelyek a végső tesztelési fázisban vannak, de ezek között nincs ott az orosz gyógyszer. Márpedig ha ősszel használni tervezik, akkor már ott kellene tartania.

A WHO ezen kívül azt kérte az orosz kormánytól, hogy ők is tartsák be a gyógyszerek kifejlesztésére és tesztelésére vonatkozó nemzetközi előírásokat. (BBC)