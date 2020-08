Lefilmeztek egy farkaskölyköt a Bükkben

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

Nagyon különleges felvételt osztott meg egy erdész az oldalán. Munka közben a Bükkben összefutott egy farkaskölyökkel, ami gyanakodva kerülte meg az autóját. Azt írta, hogy már korábban is találkozott farkasokkal, de csak most sikerült lefilmeznie a kölyköt. Hogy pontosan hol találkoztak, azt nem osztotta meg, mert ezzel is védeni szeretné a farkasokat.

Azt egy ideje már lehet tudni, hogy az Északi-középhegység egyes területein már tartósan megtelepedtek és szaporodnak a farkasok, de a kölykökről eddig legfeljebb csak vadkamerás felvételek készültek.

Egyébként a farkas az emberre nem jelent veszélyt, itthon 2001 óta fokozottan védett fajnak számít. Az újbóli megjelenésük azért jó hír, mert csúcsragadozóként fontos szerepük van a túlszaporodott vadállomány szabályozásában. A farkasok gyakran a beteg állatokat szemelik ki maguknak, ezeket ejtik el, ezzel pedig csökkentik a járványok kockázatát. A 90-es években Szlovákiában megfigyelték, hogy a klasszikus sertéspestis főleg ott pusztított a vaddisznók körében, ahol nem fordultak elő farkasok.

Arról egyelőre csak különböző találgatások vannak, hogy mennyi farkas élhet Magyarországon. A Bükbben valószínűleg két falka él, a Zemplénben és az Aggteleki-karszt területén szintén. A WWF a kézikönyvében szakemberek megfigyelései alapján azt írta, hogy az országban mintegy 20-60 farkas fordulhat elő. Az állatok természetes visszatelepülés útján érkeztek az országba, főleg Szlovákiából költözhettek át.

Hogy az együttélésből minél kevesebb konfliktus legyen, a nemzeti parkok igyekeznek segítséget nyújtani az állattartóknak a védekezésben, a kutyatenyésztők pedig kuvaszokat biztosítanak nekik. Erről tavaly nyáron mi is forgattunk: