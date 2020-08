Madocsán népszavazáson utasították el a kavicsbányát, de a vállalkozó már megint fúrni akar

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

A 2018-as madocsai népszavazást annak idején publicisztikában ünnepeltem, mint ami megmutatta, hogy helyi szinten még meg lehet állítani a hatalmat. Egy erős kormányzati hátszéllel érkező cég akart kavicsbányát nyitni a település mellett Duna-parton, de ezt - az amúgy túlnyomórészt kormánypártokra szavazó - helyiek nagyon nem akarták.

Lakossági fórumokon tiltakoztak, a házak kerítésére „stop kavicsbánya” matricákat ragasztottak, aztán nekifutottak a népszavazásnak: a kezdeményezést példátlanul nagy arányban írták alá, az 1573 választásra jogosultból 1140-en. A referendumon végül 93 százalékkal utasították el a bányanyitást.

Pár hónappal később úgy tűnt, ez sem lesz elég, ugyanis a bánya mégis megkapta a környezetvédelmi engedélyt. Nem sokkal később azonban a vállalkozó visszavonulót fújt, és Madocsán fellélegezhettek.

Annál nagyobb volt a tanácstalanság és az aggodalom, amikor július végén megjelent egy hirdetmény, amely szerint a bányafelügyelethez kérelmet nyújtott be ugyanaz a vállalkozó, de egy másik cég neve alatt. El is indult az eljárás „ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása okán”. A dokumentumban az is szerepel, hogy

„a kutatási célok érdekében a BET-KAVICS Kft geofizikai méréseket és fúrásos kutatásokat tervez.”

Madocsán a népszavazás mellett az előző önkormányzati testület határozatot is hozott róla, hogy nem lehet kavicsbányát, ezt az álláspontot képviseli a település új vezetése is, és amikor megérkezett a hír az újabb próbálkozásról, a földtulajdonosok is gyorsan kinyilvánították, hogy földjeiken továbbra sem szeretnének bányát, és a fúrásokhoz sem járulnának hozzá - írja a hvg.hu.

A lap elérte a vállalkozót, aki azt közölte, hogy

„továbbra sincs szándékában Madocsán kavicsbányát nyitni, a jóváhagyásra technikai szempontból van szüksége az idén januárban alapított cégnek.”

Baksa Ferenc polgármester erre már érthető módon annyit reagált csak, hogy adja a vállalkozó ezt írásba.