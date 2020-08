Trump hívei szerint a média direkt azon dolgozik, hogy az elnök elbukja a harcot a járvány ellen, amit a média talált ki

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

Hol tart fejben a republikánus párt három hónappal az amerikai elnökválasztás előtt? Vegyük például Steve Bannont, aki egykor igen nagy ember, Donald Trump főstratégája volt, és aki előszeretettel állította be magát Trump választási győzelme kovácsának. Ő pillanatnyilag egy szélsőjobboldali podcast, a War Room: Pandemic műsorvezetője. Az ő vendége volt Ron Johnson, Wisconsin republikánus szenátora, aki arról beszélt, hogy a négy és fél hónap alatt csaknem 160 ezer amerikai halálát okozó koronavírus "nem is annyival rosszabb" az influenzánál, csupán a média terjeszti a "pánikpornót".

Az adásban persze előkerült az egykor fontos embernek tartott Bannon legújabb mániája is. Bannon megannyi szélsőjobboldali figurához, például Jair Bolsonaro brazil elnökhöz hasonlóan meggyőződéses rajongója a hidroxiklorokinnak. Ez az a gyógyszer, amit Donald Trump márciusban még csodaszerként hirdetett, majd maga is szedni kezdte megelőzés gyanánt. De közben a hatásosságát egyelőre semmi se bizonyítja. Mi több, az eddig végzett klinikai tesztek szerint teljes mértékben hatástalannak bizonyult a covid-betegség megelőzésére vagy kezelésére, ellenben felmerült, hogy súlyos, esetenként halálos mellékhatásai lehetnek. Magyarán, az a jobbik eset, ha csak hatástalan.

Ehhez képest az amerikai szélsőjobb, beleértve Donald Trump elnököt, most újra felkapta a hidroxiklorokint, mert az elnöknek megtetszett egy videó, amiben egy houstoni lelkipásztor-gyermekorvos, Stella Immanuel azt állítja, hogy rengeteg embert gyógyított meg vele. A hidroxiklorokin rajongóit az az apróság se bizonytalanította el, hogy a gyógyszert csodaszerként hirdető doktornő emellett azt is állítja, hogy számtalan női betegséget démonsperma okoz, illetve hogy a gyógyszeriparban ufo-DNS-t használnak.

A rádiómúsorban aztán Trump volt tanácsadója, illetve jelenlegi lelkes szenátor híve végül arra jutnak, hogy a média direkt próbálja lejáratni a Trump által csodaszernek tartó gyógymódot, mert azt szeretné, hogy Trump elbukja a harcot a betegség ellen, ami nem is annyira súlyos, csak a média állítja róla, hogy az.

Steve Bannon Fotó: PHILIPPE HUGUEN/AFP

A covid-betegség amúgy egyáltalán nem csak egy erősebb nátha. Az ugyan igaz, hogy a fertőzöttek java része aszimptomatikus, vagyis tünetek nélkül ússza meg a betegséget, de mostanra már az is bebizonyosodott, hogy még az úgymond enyhébb tüneteket produkáló, kórházi kezelésre nem szoruló betegek is maradandó, vagy legalábbis hosszan elnyúló károsodásokat szenvedhetnek a szívükben, veséjükben, tüdejükben - és ez nem csupán azokat fenyegeti, akiknél más kockázati tényezők is fennállna. (Via The Daily Beast)