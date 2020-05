Szívproblémákat okozhat, mégis hidroxiklorokinnal kezeltetné a koronavírusos betegeket a brazil kormány

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A brazil kormány írásba adta az ország orvosainak, hogy kezeljék hidroxiklorokinnal a koronavírusos fertőzötteket, pedig ennek veszélyes mellékhatásai is lehetnek, írja a New York Times.

Az elsősorban malária kezelésére használt gyógyszerről egy franciaországi tanulmány hatására terjedt el, hogy enyhítheti a koronavírus tüneteit. Aztán egy dán-holland-brit szakértői csoport arra jutott, hogy a bizonyítékok az „említésre alig méltó” kategóriába tartoznak. Április 3-án maga a folyóirat, ami eredetileg közölte a francia tanulmányt, kijelentette, hogy az nem üti meg a lap tudományos sztenderdjeit. Ennek ellenére a hidroxiklorokinról szóló hírek elöntötték a közösségi médiát, és néhány napja kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök is szedni kezdte.

Bolsonaro elnök április 19-én gyűlést tartott a híveinek Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Brazíliában gyorsan váltják egymást az egészségügyi miniszterek a járvány alatt, most éppen Eduardo Pazuello, a hadsereg egy parancsnoka tölti be a posztot. Két elődje részben pont a hidroxiklorokin miatt különböztek össze Jair Bolsonaro elnökkel. Ő meg volt győződve a gyógyszer hatékonyságáról, az áprilisban kirúgott Luiz Henrique Mandetta azonban arra figyelmeztetett, hogy a koronavírusos betegek egy részénél szívproblémák léptek el a gyógyszer mellékhatásaként. Néhány hete erről számolt be az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) is.

Bolsonarót rengeteg kritika érte, amiért az utóbbi hónapokban látványosan nem törődött a járványveszéllyel, és még gyűléseket is tartott a híveinek. Szerdán egyetlen nap alatt 888 koronavírusos halálesetről és húszezer új fertőzöttről számoltak be az országban, amivel Brazília hamarosan a második legfertőzöttebb ország lehet a világon. Kedden ennél is több, 1179 halálesetről számoltak be.

Összesen közel 19 ezren haltak bele a betegségbe, és több mint 290 ezer fertőzöttről tudni.