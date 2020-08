Trump mégis engedi, hogy a Microsoft megvegye a TikTok-ot, ha a kormány kap egy jelentős szeletet a vételárból

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

Tovább bonyolódik a TikTok megvásárlásának ügye, miután Donald Trump közölte, hogy ha megtörténik a tranzakció, a vételár egy „jelentős része” szerinte az amerikai pénzügyminisztériumot illeti meg. Erről az amerikai elnök tájékoztatta telefonon hétvégén a Microsoft vezérét is.

A TikTok jelenleg a világ egyik legnépszerűbb videós alkalmazása, főleg a fiatalok használják sokan, és az app a kínai ByteDance tulajdonában van. Épp a kínai tulajdonos miatt pedzegetik egy ideje amerikai kormánytagok, hogy be kéne tiltani az alkalmazást, mert szerintük nincs biztosítva az amerikai felhasználók adatainak védelme. Mivel egyre több szó esett az esetleges betiltásról, időközben a Microsoft bejelentkezett, hogy felvásárolnák a vállalat amerikai részlegét.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A tranzakciót nehezíti, hogy Trump üzleti lehetőséget szimatolt, és napok óta újabb és újabb nyilatkozatokkal alakítja a tárgyalásokat. Pénteken például még arról beszélt, hogy ellenzi a felvásárlás ötletét, amivel akkor meg is akasztotta a tárgyalásokat. Most közölte azt is, hogy ha szeptember 15-éig nincs döntés, betiltják az alkalmazást az Egyesült Államokban.

Trump egészen nyíltan fogalmazott hétfőn, amikor azt mondta, hogy ha megvalósul a tranzakció, akkor az Egyesült Államokat egy nagyon nagy szelete illeti meg a vételárból, hiszen ők tették lehetővé az üzletet. (Mármint azzal, hogy betiltással fenyegettek meg egy alkalmazást, amit a tulajdonosa így kénytelen volt eladni.)

De mint a BBC írja, Trump felvetése ugyanakkor egész biztos, hogy bonyolítani fogja a tárgyalásokat, hiszen azzal, hogy gyakorlatilag pénzt kér a tranzakció jóváhagyásáért, meglehetősen szokatlan fordulat az amerikai piacon. Szakértők el is mondták a lapnak, hogy nem szokványos, hogy a kormány bejelentkezzen részesedésért, amikor két vállalat megállapodik egymással.

Közben a napokban Donald Trump a hírek szerint intézkedéseket jelenthet be a kínai tulajdonban lévő szoftvervállalatok ellen, mivel szerinte ezek nemzetbiztonsági kockázatot hordoznak. Nem nehéz belelátni, hogy ha közben más alkalmazásokat mondjuk elkezdenének betiltani az Egyesült Államokban, az újabb nyomást jelentene a TikTok-ról szóló tárgyalások résztvevőire.