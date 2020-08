Megint börtönben a Kósa Lajost átverő csengeri örökösnő

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Újra előzetes letartóztatásba helyezte a Mátészalkai Járásbíróság P. Máriát, a csengeri örökösnőként elhíresült asszonyt, akiről a 2018-as választási kampányban merült fel, hogy korábban átverte, állítólagos 1300 milliárd forintos mesés hagyatékkal hitegette Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt. A letartóztatásról a 24.hu írt, a portálnak a csengeri örökösnő újbóli letartóztatása okairól későbbre ígért tájékoztatást a bíróság.

A lap úgy tudja, P. Máriát hétfőn vették őrizetbe a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az ellene folyamatban lévő büntetőügyben. Az asszony korábban már ült előzetesben: miután 2018-ban külföldre, Svájcba menekült a kihallgatása elől, a rendőrség nemzetközi elfogatóparanccsal hazahozta és letartóztatta. Tavaly nyáron azonban kiengedték a börtönből, és nyomkövető viselése mellett bűnügyi felügyeletbe került csengeri otthonába. Most vélhetően új fejlemények miatt került ismét rács mögé.

Emlékeztetőül, a csengeri nőt 368 millió forintos csalással gyanúsítják a hatóságok, ekkora összegben adtak neki kölcsön 2013 és 2018 között. A gyanúsítás szerint a sértetteknek azt állította, hogy a pénzből, amit kért tőlük, hozzájuthat 1300 milliárdos örökségéhez. Kósa Lajost 2013-ban kereste meg ezzel. Megkérte a Fidesz alelnökét, hogy segítsen befektetni az 1300 milliárdos összeget. Kósa annyira hitt az örökség létezésében, hogy még egy közjegyzői okiratot is aláírtak, amiben többek között az is szerepelt, hogy a volt miniszter anyjának több mint nyolcszázmillió forintot utaltak volna, valamint a nő még közös céget is alapított Kósa ügyvédjével és korcsolyaszövetségi helyettesével.

Az ellene indult eljárásban az asszony azt állította, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos örökség. Azt ő is elismerte, hogy vállalkozóktól és magánszemélyektől több százmilliót kapott, azt viszont tagadta, hogy bárkit is szándékosan be akart csapni. Elmondása szerint arra kellett neki a pénz, hogy hozzájusson a hagyatékhoz, és fedezze a külföldi és a hazai ügyvédek költségeit és kiadásait.