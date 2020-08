A BBC vezetője személyesen kért bocsánatot, amiért egy híranyagban szó szerint idézték, mit kiabáltak a rasszista támadók

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Hiba volt leadni – mondta Tony Hall, a BBC vezetője arról a híranyagról, amit július 29-én adott le a brit közszolgálati tévé egy bristoli utcán elkövetett rasszista támadásról, és amit a csatorna eddig megvédett. „Beláttuk, hogy másképpen kellett volna megközelítenünk a témát és nagyon sajnáljuk, ami történt” – áll Hall közleményében. A hírblokk a vezérigazgató szerint sokaknak okozott fájdalmat. „Minden szervezetnek képesnek kell lennie belátnia, ha tévedett. Mi ezúttal tévedtünk” – mondta, hangsúlyozva közben, hogy a BBC szándéka az volt, hogy hangsúlyosan érzékeltese a támadás rasszista jellegét. „De a jószándék ellenére sok embernek fájdalmat okoztunk” - fogalmazott Hall.



A kérdéses adásban, ami egy bristoli kórház fekete dolgozójának megtámadásáról szólt, a riporter – miután figyelmeztette a nézőket, hogy „igen sértő” kifejezések következnek – többször is szó szerint idézett egy feketékre használt gyalázkodó kifejezést, amit a támadók az áldozatnak kiabáltak. Mindez egy délelőtti hírblokkban volt látható és hallható. A BBC gyakorlata szerint durva kifejezések indokolt esetben is csak este 9 utáni adásokban megengedettek.

Az adás óriási felháborodást okozott, a BBC-hez a műsorral kapcsolatban majdnem 19 ezer nézői panasz érkezett. A brit közszolgálati médiacég szóvivője az adás után közvetlenül azzal védekezett, hogy egyrészt elhangzott a figyelmeztetés, másrészt az áldozat családja kifejezetten kérte a riportertől, hogy számoljon be arról, milyen szörnyű dolgokat kiabáltak a támadók. Az adást rövidesen mégis levették a műsorról, majd a csatorna egy hét elteltével bocsánatot is kért. (via ITV, Daily Mail)