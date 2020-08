Hogyan verjük át a drónt?

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A drónokat többek között használják környezetvédelemre, felmérve az erdőirtások méretét vagy nyomon követve az orvvadászokat, illetve újságírók és aktivisták is dokumentálhatják velük a nagy tüntetéseket. A drónozás demokratikus előnyeiről Austin Choi-Fitzpatrick, a San Diegó-i Egyetem politikai szociológia egyetemi docense írt A jó drón című könyvében.

Most viszont a Conversationben arról írt, hogy amikor az amerikai Belbiztonsági Minisztérium a mexikói határról átirányítja a nagy, rögzített szárnyú drónokat a kormányellenes tüntetések megfigyelésére, illetve amikor lázas emberek után próbálnak kutatni drónokkal, ideje átgondolkodni, hogy milyen szinten figyelnek meg minket, és hogyan lehet elkerülni a nem kívánt légi megfigyelést.

Rendőrségi drónról megafonnal szólnak rá a társadalmi távolságtartást nem betartó járókelőkre egy bevásárló utcában a hollandiai Heerlenben 2020. április 4-én. Fotó: Marcel Van Hoorn/AFP

Ez Magyarországon egyelőre kevéssé akut probléma, de a megfigyelési rendszerek gyors építésével hamarosan nálunk is ugyanolyan aktuális lesz a téma, mint a tengerentúlon, a dronesurvivalguide.org-on így magyarul is ott vannak a drónok semlegesítésére adott tippek. Az egyik, legkönnyebben elérhető módszer megtanulni, hogyan lehet egyszerűen szem elől tűnni.

Az elmúlt évtizedben robbanásszerűen elterjedt a drónok használata a mindennapi életben, az eleve zsúfolt légi közlekedést szabályozó hatóságok pedig alig győznek alkalmazkodni az egyre szélesebb körben elérhető új technológiákhoz. A közeljövőben valószínűleg egyre több társadalmi, politikai és gazdasági szereplő drónjait láthatjuk majd az égen.

A drónok használatával kapcsolatban még képlékeny a közvélemény, de a növekvő drónhasználat miatt sok helyen már korlátozzák a repüléseket és a felvételkészítéseket. Ezek a válaszok sokfélék lehetnek: a helyi légtér feletti közösségi irányítást gyakorlók jogi szabályozásaitól kifinomult zavaróberendezéseken át olyan eszközökig, amik gyakorlatilag kiütik az égbolton tilosban járó drónokat.

Startupoktól kezdve nagyobb védelmi cégekig egy csomóan tülekednek azért, hogy megtisztíthassák a légteret a drónoktól, különböző módszereket bevetve: drónok digitális eltérítésével, a fizikai irányításuk megszerzésével vagy a lelövésükkel. A drónokat elektromos zavarókkal, hálóvetőkkel, nagy kaliberű lövedékekkel vagy akár idomított harci sasokkal is leszedhetik.

Hatósági harci sas fog be egy drónt Katwijkben 2016. március 7-én. Fotó: Koen Van Weel/ANP/AFP

A legtöbb drónellenes intézkedés drága és bonyolult, némelyik pedig még törvénytelen is. A legkönnyebben elérhető – ráadásul egyelőre törvényes – drónellenes technológia a rejtőzködés.

A természet és az épített környezet menedéket nyújt

Érdemes kivárni a rossz időt, a rendőrségi drónok ugyanis az erős szélben, a sűrű ködben és a heves esőzéskor bajosan repülnek. A fák, a falak, az azokba vájt mélyedések és az alagutak is menedéket kínálhatnak a Belbiztonsági Minisztérium magasan szálló drónjai elől.

Csökkentsd a digitális lábnyomodat!

A legjobb kerülni a mobiltelefonok és műholdas kommunikációs eszközök használatát, mivel ezek rendelkeznek digitális aláírással, ami felfedheti a rejtőzködő tartózkodási helyét. Ez nem csak a drónok, hanem egyéb, személyes adatokkal visszaélő technológiák ellen is jó módszer. A zseblámpa használata is kerülendő.

Zavard össze a drónt!

Ha tükröket teszünk a földre, vagy törött üvegeken állunk, illetve a szenzorokat és a gépi számításokat összezavaró takarók vagy ruhák alá bújunk, megzavarhatjuk a drónfelvételt, és akár láthatatlanná is válhatunk a drón vagy a monitor előtt ülő megfigyelő számára. Az infravörös érzékelőkkel felszerelt drónok látják, ha valaki próbababával álcázná magát, de a testhőmérsékletet elfedve túl lehet járni az eszükön. Például izolációs takaró elfedi a test jelentős hőmennyiségét, ahogy egy olyan terület is, ahol 36 és 40 fok közötti a hőmérséklet (mint az ember testéé), de egy tető vagy egy meleg levegőt árasztó csatornanyílás is védelmet nyújthat.

Hordj álruhát!

A tömeges megfigyelés növekedése egy csomó kreatív kísérletet szült az identitás elrejtésére. Könnyű és olcsó technológiákról van szó: a kalapok, a szemüvegek, a maszkok vagy a sálak kijátszhatják a drónok arcfelismerő szoftvereit.

Figyelj a járásodra!

A járás ugyanolyan egyedi, mint az ujjlenyomat. A járásfelismerő szoftverek fejlődésével fontos lesz figyelni a sétálásra is: érdemes például sántikálni, lábrögzítőt használni, vagy nagyon bő ruhát hordani.

A leghasznosabb eszköz

Művészek már készítettek olyan felhúzható kapucnit, ami a testhőmérsékletet rejti el, illetve olyan szemüveget is, ami az arcfelismerőt zavarja össze. De ezeknél hasznosabb és egyszerűbb egy sima esernyő: olcsó, könnyen hordozható, nehéz átlátni rajta, és gyorsan meg lehet tőle szabadulni, ráadásul csúcstechnológia is építhető bele, ha szükséges.

Sajnos azonban érdemes arra készülni, hogy a szoftverek fejlődésével egyre kevésbé fognak védelmet nyújtani a fenti trükkök, így a drónok evolúcióját követve a védekezésben is egyre okosabbá kell válnunk.