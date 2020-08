A Google újításával az emberek hozzáadhatják a saját profiljukat a keresési eredményekhez

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Google egy „people cards” névre keresztelt újítást tesztel, aminek lényege, hogy az emberek megadhatják néhány személyes adatukat és a közösségimédia-profiljaik linkjeit, hogy ezek aztán feltűnjenek a Google kereső keresési eredményei között, ha valaki az adott személy nevére keres. A „people cards” egyelőre csak Indiában érhető el, angolul.

A Google-kártyák hasonlítanak azokhoz a felületekhez, amik most is feljönnek a Google-keresések tetején, amikor egy-egy híresség nevére keresünk. Itt közvetlenül elérhető az adott híresség több személyes adata is, ezeket általában a Wikipediáról szívja be a Google. Ugyanitt nem közszereplőkre keresve azok az információk jönnének ki, amiket az adott személy megosztott magáról.

Indiában már bárki elkészítheti a saját kártyáját, ha épp be van jelentkezve a Google-fiókjába, és rákeres az „add me to search” szövegre. A kártya összeállításához kötelező megadni a nevet, a foglalkozást, a lakhelyül szolgáló települést és egy rövid leírást. Ezeken kívül oszthatunk meg információt a születési helyünkről, az iskoláinkról és sok másról is.

A kártyákon keresztül persze rengeteg, személyes adattal való visszaélésre nyílik lehetőség, és a tét is hatalmas, hiszen a Google kereső elérése óriási. A Google szerint több mechanizmust is elindítottak az ilyen visszaélések elkerülése érdekében. Emellett persze a Google maga is nagyon szépen megköszön minden személyes adatot, amit önként megosztanak vele a felhasználók, elvégre ezek tartják fenn a céget. (The Verge)