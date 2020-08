„Gyakorlatilag itt van az egész szerves kémia tankönyv alattunk ”

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

2016. januárjában, hosszú küzdelem után Lázár Jánosék elfogadták, hogy nincs más választásuk, bármennyibe is kerül, el kell szállítani az Illatos úti vegyi üzem területéről a több ezer hordónyi veszélyes anyagot. Akkor már 12 éve tároltak teljesen szabálytalanul rákkeltő, sokszor tűzveszélyes anyagokat a nagyrészt bezárt telep területén. A hordók egy jelentős része elrohadt, kilyukadt, a bennük lévő veszélyes anyagok folyamatosan szivárogtak a talajba és a levegőbe, miközben a tűz- és robbanásvédelem gyakorlatilag megszűnt az üzemben.



Vészhelyzet alakult ki egy lakóövezet közvetlen közelében.

A Vegyiművek 2015-ben.

De azzal, hogy a hordókat elszállították, a probléma nem lett megoldva. Az Illatos úton 130 év vegyi gyártás mérgei rakódtak le. Ezek ma is ott vannak a talajban, a talajvízben és vándorolnak.



Ezeket a hordókat már elvitték.

Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester és Simon Gergely, a Greenpeace szakértője kedden délelőtt kimentek a telepre. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a kármentesítés a mérgek elszállításával nem fejeződött be. Az épületeket ugyan részben lebontották már, de hegyekben áll a törmelék a telepen. Ennél is nagyobb gond, hogy a talaj és a talajvíz megtisztítása el sem kezdődött, és erre belátható időn belül nincs is esély. Pedig a méreg ott van a földben és a levegőben.



A Vegyiművek területe 2020-ban.

Baranyi Krisztina és Simon Gergely még 2015-ben az Analitika kft. független laboratóriumában megmérették a talaj és a talajvíz benzol, klórbenzol, AOX, DDT tartalmát. Extrém adatok jöttek ki.

A benzol, ami egy agresszív rákkeltő anyag, a Vegyiművek területén lévő talajvízben a határérték 54000-szerese.

A klórbenzol az elfogadható határérték 48500-szorosa.

Az AOX-tartalom a talajvízben a határérték 80600-szorosa.

A talajban kimutatott DDT (diklór-difenil-triklóretán), ami a hatvanas években betiltott rovarméreg és a Vegyiművek évekig gyártotta, a határérték ötszázhúszorosa.

A veszélyes, potenciálisan allergiát, rákot, hormonális elváltozást okozó mérgek extrém jelenléte sokkoló, de valójában leginkább az érdekel mindenkit, hogy ezek kijutottak-e a volt Vegyiművek területéről, és veszélyeztetik-e a környéken lakók egészségét és a környezet épségét. A Greenpeace a környéken (a Vegyiművek 700 méteres körzetében) háziállatként tartott csirkék tojásait vizsgáltatták be egy független laborban. A tojás zsírjában a vegyi anyagok felhalmozódnak. A baromfi egész nap érintkezik a talajjal, talajlakó gilisztákat eszik, így közvetlenül érintkezik a szennyező anyagokkal.

Az akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatok szerint az összes DDT koncentrációja mindkét tojásmintában meghaladta a vonatkozó határértékeket. Az egyik tojásmintában a DDT mennyisége 1,689 mg/kg volt: ez a 0,05 mg/kg-os határérték több mint harmincszoros túllépése.



Simon Gergely kedden elmondta, hogy a DDT a vizsgálataik szerint a környező házakban is megtalálható. A DDT-por, amit a környéken belélegeznek, sosem távozik az emberből, legfeljebb úgy juthat ki a szervezetből, ha valaki szül, és átad belőle valamennyit a gyermekének. Baranyi Krisztina arról beszélt, hogy a talajt egyes helyeken annyira szennyezett, hogy 6-8 méter mélységben teljesen ki kell cserélni.

Tarnai Richárd, az ügyért felelős kormánymegbízott Baranyinak írt levelében elismeri, hogy a talaj szennyezett. 2019. február 12-én vettek utoljára mintát az üzem területén. A korábbi mintákhoz képest több anyag koncentrációja csökkent, másoké viszont nőtt. Simon Gergely szakértő szerint a koncentráció változása semmi biztatót nem jelent, csak arra utal, hogy a mérgek mozognak a talajban.

„Gyakorlatilag itt van az egész szerves kémia tankönyv alattunk ”

A kormánymegbízott a talajcserével, kármentesítéssel kapcsolatban az államilag kijelölt felszámolóra mutogat. Az írja: a még fennmaradó terhek rendezése a kijelölt felszámoló feladata, a hatóság az ezzel kapcsolatos tevékenységet csak engedélyezi és felügyeli. Az állami felszámoló a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., aki az elmúlt években a sok ezer köbméter törmeléket sem tudta elszállítani, hiába szólította fel erre a kormányhivatal, biztosan nem rendelkezik milliárdokkal, amibe a kármentesítés és a talajcsere kerülne.



Baranyi Krisztina 2015-ben a Nemzeti Színház előtt hívta fel a miniszterelnök figyelmét a vészhelyzetre.

2015-ben a hordók elszállításáról a miniszterelnökségen döntöttek. Baranyi arról beszélt a telepen, hogy „újra politikai szándék és akarat kell, mert megint ott tartunk, hogy egymásra mutogat a környezetvédelmi hatóság és a felszámoló, hogy nincs lehetőségük, eszközük elvégezni ezt a kármentesítést. Márpedig az emberek élete és egészsége nem múlhat a hivatal packázásán.”