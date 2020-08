A Black Bartók nem él a raktárkoncertes kormányzati támogatással

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Körvonalazódik, hogy melyik zenekarok adhatnak az elmaradt fesztiválok helyett raktárkoncerteket, Lobenwein Norbert, a VOLT és a Strand Fesztivál főszervezője azt mondta, 100-ból már 90 előadó igent mondott a felkérésre.

Van egy zenekar, a Black Bartók, ami rákerült a százas listára, de közölték, hogy nem élnek a lehetőséggel, mert nem ebből élnek, inkább átadnák a helyüket egy rászoruló zenekarnak: „Pár napja kiderült, hogy a Black Bartókot is beválasztották azon 100 zenekar és előadó közé, akik meghívást kaptak a »raktárkoncert« rendezvénysorozatra, amit mi köszönettel visszautasítottunk. Az ok egyszerű: a Black Bartók tagsága nem a zenélésből él, ezért is szeretnénk kérni a szervezőktől, hogy helyettünk inkább olyan zenekaroknak, előadóknak ajánlják fel a nekünk szánt támogatást, akiknek komoly veszélybe került a megélhetése a járványügyi intézkedések következtében.”

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő augusztus elején jelentette be egy videóban, hogy a kormány egy segélycsomaggal fogja támogatni a bajba jutott zeneipart. Az akkori bejelentés szerint a kormány 5,3 milliárddal fogja támogatni 150 előadó raktárkoncertjét. Első körben Tóth Vera, Tóth Gabi, Balázs Fecó, Demjén Ferenc és a Tankcsapda neve merült fel a támogatottak között. (via Blikk)