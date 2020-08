Alakul a lista, hogy kik adhatnak raktárkoncertet

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Határozottan kezd körvonalazódni, hogy kik azok a zenekarok, akik az elmaradt fesztiválok helyett raktárkoncerteket adhatnak.

Lobenwein Norbert, a VOLT és a Strand Fesztivál főszervezője szerint 100-ból már 90 előadó igent mondott a felkérésre, de még folynak az egyezkedések, ezért várhatóan tovább fog bővülni a lista.

Akik eddig rajta vannak:

30Y, A kutya vacsorája, Ákos, Alvin és a Mókusok, Analog Balaton, Anna & The Barbies, Aurevoir, AWS, Bagossy Brothers Company, Belau, Bëlga, Besh O Drom, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Brains, Budapest Bár, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Cloud 9+, Colorstar, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Depresszió, Dope Calypso, Dorothy, Elefánt, Erik Sumo Band, Fatal Error, Felső Tízezer, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Hangácsi Márton, Hétköznapi Csalódások, Honeybeast, Horváth Tamás, Hősök, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & The Parazol, Jazzékiel, Jetlag, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kalapács, Kiscsillag, Konyha, Lazarvs, Leander Kills, Lóci játszik, Margaret Island, Mary Popkids, Middlemist Red, Moby Dick, Mordái, Mörk, Mulató Aztékok, Müller Péter Sziámi and Friends, New Level Empire, Ocho Macho, Ohnody, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Platon Karataev, Pokolgép, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Ricsárdgír, Road, Rúzsa Magdi, Saya Noé, Skeemers, Slow Village, Soulwave, Sör és Fű, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, The Qualitons, Trillion, USEME, Vad Fruttik, Wellhello, Yesyes, Zagar, Zorall

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő augusztus elején jelentette be egy videóban, hogy a kormány egy segélycsomaggal fogja támogatni a bajba jutott zeneipart. Az akkori bejelentés szerint a kormány 5,3 milliárddal fogja támogatni 150 előadó raktárkoncertjét. Első körben Tóth Vera, Tóth Gabi, Balázs Fecó, Demjén Ferenc és a Tankcsapda neve merült fel a támogatottak között. (via Index)