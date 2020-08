Kórházakat kell bezárni a robbanás és a koronavírus sújtotta Bejrútban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A robbanás és a koronavírus sújtott Bejrútban 55 egészségügyi intézménynek a felét nyilvánította alkalmatlannak az Egészségügyi Világszervezet(WHO), írja a BBC.

Három nagyobb kórházat be is kell zárni, további háromnak pedig csökkenteni kell a kapacitását. A kórházak azután sérültek meg, hogy a kikötőben felrobbant egy raktár.

A WHO emellett arra is figyelmeztette az egészségügyi intézményeket, hogy tartsák be a koronavírus miatti óvintézkedéseket, ahol még nem tették meg, ugyanis a WHO regionális igazgatója szerint a koronavírusos esetek száma a robbanás után ugrott meg.

Mindez a lehető legrosszabbkor jött, ugyanis a libanoni főváros kórházai azzal küzdenek, hogy ellássák azt a 6000 embert, akik megsérültek a robbanásban, és közben a koronavírus is tetőzik, csak kedden 300 koronavírus fertőzöttet jelentettek Libanonban.