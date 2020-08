Kálmán László: Vidnyánszky nem a kisnyilasokkal, hanem a szalonnácikkal azonosította magát

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Kálmán László nyelvész Facebookján nemrég Orbán libernyákozása ellen kelt ki, mondván, a miniszterelnök a csőcselékkel, a kisnyilasokkal azonosítja magát, amikor ezeknek a csoportoknak a nyelvhasználatát veszi át.

Most Vidnyánszky Attila Nemzeti-igazgató, színházi Orbán-helytartó háttérhatalmazós nyilatkozatáról írt hasonlóan kemény stílusban. (Vidnyánszky Attila a Kossuth Rádióban azt nyilatkozta, hogy „nagyon komoly nemzetközi háttérhatalom és hálózat szervezkedik” annak érdekében, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóit föllázítsa ellene.)

Kálmán szerint a „háttérhatalom” nem ugyanannak a társadalmi csoportnak a nyelvhasználata, mint a „libernyák”. „Nem a HÖK-ös kisnáciké vagy a vadhajtásos, kurucinfós kisnyilasoké, hanem egy másik csoporté, akik ugyanúgy a hatalomhoz dörgölődznek, és ugyanúgy a hatalom támogatja őket, de más a stílusuk.”

A „háttérhatalom” olyan figurák kedvelt kifejezése, mint Bogár László, Raffay Ernő, Fritz Tamás. Ez a csoport „a komolyabb hangot megütő, magukat néha tudományosnak feltüntető futóbolondok csoportja” sohasem zsidózik „_egészen_ nyíltan”, inkább csak kikacsintgat.

„Nos, ezért Orbán libernyákozásához hasonlóan az is súlyos _határátlépés_, amikor Vidnyánszky »háttérhatalomról« beszél. Ő ugyanis nem azokba a csoportokba tartozik, amik csak lazán (és sokszor rejtetten) csüggnek a hatalom csöcsein, és amiknek az a dolguk, hogy a hatalom megnyilvánulásainál ezerszer szalonképtelenebbül képviseljék ugyanazt. Ő egy egészen közvetlenül kormányzati tényező, formálisan is óriási hatalommal rendelkező kiskirály. Tehát most szóról szóra ugyanaz történt, mint Orbánnal, csak Vidnyánszky nem a kisnyilasokkal, hanem a szalonnácikkal azonosította magát. Ugyanúgy, ahogy Orbán: akár véletlen volt (mert sok ilyet fogyaszt), akár szándékosan akarta megszólítani az ő közönségüket” – írja Kálmán László.