Az iskolák lehetetlennek tartják a járványügyi előírások betartását

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és az iskolaigazgatók is lehetetlen tartják betartani azokat a járványügyi előírásokat, amiket a minisztérium hétfőn este fél 10-kor küldött ki az iskoláknak, írja a hvg.hu.

Az ajánlásban az áll, hogy:

lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával,

a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező,

a tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni,

a közösségi terekben egyszerre csak annyi gyerek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság,

az osztályok keveredését kerülni kell, ha erre nincs mód, a tantermeket fertőtleníteni kell,

a testnevelésórákat javasolt a szabadban megtartani.

A hvg.hu megkereste a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ), akik szerint hajmeresztőek az ajánlások, és arról tanúskodnak, hogy a kormányzat vagy nem ismeri eléggé az általa működtetett rendszert, vagy nem hajlandó pénzt adni a védekezésre.

A szervezet azt is bírálta, hogy az óvodák is a pedagógia szakszolgálatok kimaradtak az ajánlásból, és hogy megint nem egyeztettek a szakmával az intézkedésekről. A PDSZ szerint inkább megoldást kellett volna találnia az otthoni tanulásra a Krétánál jobb informatikai rendszer kifejlesztésével és informatikai eszközökkel vásárlásával. Ha pedig mégis iskolába kell menni, akkor legalább érintésmentes lázmérést kellene csinálni.

A lap a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatóját is megkereste, aki szerint nem megoldható, hogy a diákok 60 centinél távolabb üljenek egymástól a tantermekben, és azt is nehéz lesz elérni, hogy a tanulók ne csoportosuljanak. Ők valószínűleg órarend- és osztálybontással, és két heti váltásban történő tanítással próbálják majd meg az előírásokat betartani, de ez nem kevés erőfeszítést fog igényelni a pedagógusoktól.

A hvg.hu megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy megkérdezze, mit lehet tenni a csoportosulások ellen, hogy alakítsanak ki az iskolák elegendő helyet és hogyan tartassák be a közösségi terekben a 1,5 méteres távolságot.