Megszűnt egy gödöllői gimnázium

Új idők, új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Galgóczi Ferenc, a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium főigazgatója a Facebookon közölte, hogy „miután ma megtudtam, hogy támogatáscsökkentés lesz szeptembertől felelőtlenség lett volna elkezdeni az évet”.

Azt írja, segítenek a gyerekeknek más iskolát találni a térségben, de a szülők ezt nem kötelesek elfogadni, ők is találhatnak új intézményt. A szülők egy része felháborodottan fogadta a hírt, amit az évkezdés előtti napokban tudtak meg.

A gimnázium ma megszűnt. Az igazgató azt írta: „Bocsánatot kérek, akiknek ezzel fájdalmat okoztunk, én is vigasztalhatatlan vagyok, valami meghalt bennem.”

Három hete sem volt, hogy büszkén hirdették, hogy technikum lettek, az iskola két napja még tanévnyitót is hirdetett.

Beszéltünk az igazgatóval, aki azt mondta, hogy magániskolát működtettek, ami állami feladatokat lát el (ápolónőket képeztek a szakgimnáziumi részen), ezért pedig az államtól támogatást kapnak. De nem kapnak annyi pénzt, amivel be tudnák fejezni az évet. Utalt rá, hogy bizonyos feladatokat nem ismertek el a szakképzésükben, pedig ezeket tíz éve tartják, ezért csökkent a támogatás, de részletekbn nem akart belemenni, mert bíróságon folytatódik majd az ügy. Viszont a bezárás végleges, „azt nem lehet visszacsinálni”, mert pár hónapon belül be le kellene húzniuk a rolót ennyi pénzből. Ezért inkább most jelezte a szülőknek, hogy keressenek másik iskolát, mert szeptemberben az már nehezebb lenne. Ebben próbálnak is segíteni. A pedagógusaiknak annyiban könnyebb a helyzetük, hogy biztosan találnak máshol is munkát - mondta Galgóczi.

(via 24)